Два лучших по камере китайских смартфона сравнили: Vivo X200 Ultra против Xiaomi 15 Ultra

Когда дело доходит до съёмки людей, особенно в помещении при искусственном освещении, Xiaomi 15 Ultra показывает себя действительно плохо по сравнению с Vivo X200 Ultra. Xiaomi склонен подавлять тени и некоторые средние тона, из-за чего они выглядят слишком тёмными.

Что касается фото на фронтальную камеру, то на Vivo можно менять цветовые профили, а у Xiaomi такой функции нет. Поэтому цветопередача лучше получается вновь на X200 Ultra.

С примерами фотографий вы можете ознакомиться ниже.