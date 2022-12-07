Два мира: корейский Samsung Galaxy A33 сравнили с китайским Xiaomi Poco F3

Samsung Galaxy A33 оснащён процессором Exynos 1280 (8 ГБ), а Xiaomi Poco F3 - Snapdragon 870 (8 ГБ). Задняя панель у Xiaomi сделана из стекла, а у Samsung - из пластика. Вообще A33 имеет полностью пластиковый корпус. Во многом эти модели смартфонов похожи, но какая всё-таки лучше?

Запустился быстрее из двух аппаратов Xiaomi Poco F3. В этом плане разница между устройствами составляет 2-4 секунды.

Что касается дисплеев, то на Galaxy A33 стоит дисплей Super AMOLED с диагональю 6,4 дюйма и разрешением Full HD+. Частота обновления экрана составляет у него 90 Гц. Poco F3 отличается 6,67-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц.

Системные приложения вроде «Настроек» и «Телефона» («набирателя номера») загружались на обоих смартфонах с одинаковой скоростью. В то же время Amazon, Candy Crush Saga, Subway Surfers, PUBG, приложение камеры запускаются быстрее уже на Poco со Snapdragon 870.