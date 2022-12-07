Телефоны
08:38, 07 декабря 2022
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Два мира: корейский Samsung Galaxy A33 сравнили с китайским Xiaomi Poco F3

Оснащены смартфоны Exynos 1280 и Snapdragon 870

В выпуске на канале TechReason на YouTube узнали, какой телефон лучше приобрести в 2022 году: Samsung Galaxy A33 или Xiaomi Poco F3. Для этого их сравнили по скорости работы.

Два мира: корейский Samsung Galaxy A33 сравнили с китайским Xiaomi Poco F3

Фото: TechReason

Samsung Galaxy A33 оснащён процессором Exynos 1280 (8 ГБ), а Xiaomi Poco F3 - Snapdragon 870 (8 ГБ). Задняя панель у Xiaomi сделана из стекла, а у Samsung - из пластика. Вообще A33 имеет полностью пластиковый корпус. Во многом эти модели смартфонов похожи, но какая всё-таки лучше?

Запустился быстрее из двух аппаратов Xiaomi Poco F3. В этом плане разница между устройствами составляет 2-4 секунды.

Что касается дисплеев, то на Galaxy A33 стоит дисплей Super AMOLED с диагональю 6,4 дюйма и разрешением Full HD+. Частота обновления экрана составляет у него 90 Гц. Poco F3 отличается 6,67-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц.

Системные приложения вроде «Настроек» и «Телефона» («набирателя номера») загружались на обоих смартфонах с одинаковой скоростью. В то же время Amazon, Candy Crush Saga, Subway Surfers, PUBG, приложение камеры запускаются быстрее уже на Poco со Snapdragon 870.

Два мира: корейский Samsung Galaxy A33 сравнили с китайским Xiaomi Poco F3

Соответственно, для игр больше подойдёт Xiaomi Poco F3, так как его процессор Snapdragon 870 считается более оптимизированным.

Загружает страницы в интернет-браузере быстрее тоже Poco F3. Прокрутка у него тоже более плавная, но это связано с большей частотой обновления экрана.

Вывод

Как видно из результатов тестирования, в целом Xiaomi Poco F3 - более быстрый смартфон по сравнению с Samsung Galaxy A33. Проявляется это в основном в играх.

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