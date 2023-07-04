Два самых дешёвых смартфона Xiaomi: Redmi A1+ и A2+. Какой выгоднее и лучше?

Redmi A1+ и A2+ - это ультрабюджетные аппараты от компании Xiaomi. Но какую модель лучше взять? Обе стоят примерно до 10 тысяч рублей.

Оба устройства у ведущего были в минимальных конфигурациях. Это 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ постоянной. В комплекте со смартфонами идёт кабель Micro USB (то есть старого формата), зарядка на 10 Вт, документация. В A1+, как и в А2+, вы можете вместе с двумя симками вставить при этом и карту памяти.

Быстрее запустился при этом A2+, хотя оба смартфона в плане скорости работы очень слабые. Разница вместе с тем составила примерно 30 секунд. У A1+ стоит 12-я версия Android, у A2+ - 13-я.