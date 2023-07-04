Два самых дешёвых смартфона Xiaomi: Redmi A1+ и A2+. Какой выгоднее и лучше?Сильно ли они вообще различаются между собой?
В рамках выпуска на YouTube-канале DimaViper Live эксперт сравнил по характеристикам и в реальной работе недорогие Xiaomi Redmi A1+ и A2+.
Redmi A1+ и A2+ - это ультрабюджетные аппараты от компании Xiaomi. Но какую модель лучше взять? Обе стоят примерно до 10 тысяч рублей.
Оба устройства у ведущего были в минимальных конфигурациях. Это 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ постоянной. В комплекте со смартфонами идёт кабель Micro USB (то есть старого формата), зарядка на 10 Вт, документация. В A1+, как и в А2+, вы можете вместе с двумя симками вставить при этом и карту памяти.
Быстрее запустился при этом A2+, хотя оба смартфона в плане скорости работы очень слабые. Разница вместе с тем составила примерно 30 секунд. У A1+ стоит 12-я версия Android, у A2+ - 13-я.
При этом изменения есть у смартфонов и в процессоре. На A1+ установлен Helio A22, на A2+ - Helio G36. С результатами тестирования этих телефонов вы можете ознакомиться выше. В производительности в целом прибавка у Redmi A2+ оказалась совсем незначительной. И в том, и в другой случае в Antutu они набирают меньше 100 тысяч баллов. Кроме того, аппараты не поддерживают бесконтактную оплату.
Камеры стоят на А1+ и А2+ одинаковые. И если сравнивать фото, то вы никаких особо изменений не заметите.
Вывод
Между А1+ и А2+ различий очень-очень мало. И А2+ даже сложно назвать новой полноценной моделью. Поэтому брать можно любой из них, а ещё лучше - присмотреться к чему-то более интересному подороже у Xiaomi.