Два самых крутых компактных смартфона: iPhone 12 mini и 13 mini. Какой стоит покупать?

Эксперт YouTube-канала «Нудный Обзорщик» выяснил, есть ли вообще смысл покупать iPhone 13 mini вместо iPhone 12 mini и насколько велика между ними на самом деле разница. Вообще эти модели аппаратов считаются наименее продаваемыми из обеих линеек. При этом в минимальной комплектации iPhone 13 mini предлагает 128 ГБ постоянной памяти, а iPhone 12 mini - только 64 ГБ.

В плане дизайна по большей части отличаются друг от друга iPhone 13 mini и 12 mini «чёлкой» и расположением камер.

Различаются модели также ёмкостью аккумулятора. У iPhone 12 mini она составляет всего 2227 мАч, у 13 mini - 2406 мАч. В действительности же отличия в автономности вы вряд ли найдёте.

Помимо этого, экран у iPhone 13 mini стал немного ярче: 800 нит против 625 нит у 12 mini. По цветопередаче дисплей у 12-й версии немного теплее. Остальные характеристики у этих экранов совпадают.