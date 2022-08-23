Два самых крутых компактных смартфона: iPhone 12 mini и 13 mini. Какой стоит покупать?И есть ли смысл переплачивать?
Эксперт YouTube-канала «Нудный Обзорщик» выяснил, есть ли вообще смысл покупать iPhone 13 mini вместо iPhone 12 mini и насколько велика между ними на самом деле разница. Вообще эти модели аппаратов считаются наименее продаваемыми из обеих линеек. При этом в минимальной комплектации iPhone 13 mini предлагает 128 ГБ постоянной памяти, а iPhone 12 mini - только 64 ГБ.
В плане дизайна по большей части отличаются друг от друга iPhone 13 mini и 12 mini «чёлкой» и расположением камер.
Различаются модели также ёмкостью аккумулятора. У iPhone 12 mini она составляет всего 2227 мАч, у 13 mini - 2406 мАч. В действительности же отличия в автономности вы вряд ли найдёте.
Помимо этого, экран у iPhone 13 mini стал немного ярче: 800 нит против 625 нит у 12 mini. По цветопередаче дисплей у 12-й версии немного теплее. Остальные характеристики у этих экранов совпадают.
В плане камер тоже особых различий между устройствами нет. Оба смартфона оснащены двумя модулями по 12 МП, при этом есть у них сверхширик и ширик, 5-кратный цифровой зум. Видео записывать аппараты могут в 4К 60 к/с. В то же время камера 12 mini не поддерживает фотографические стили, у неё нет кинематографического режима.
На деле же разница в фото - минимальна. С примерами снимков вы можете ознакомиться выше.
С точки зрения производительности iPhone 13 mini, конечно, превосходит предшественника. И различные тесты это доказывают. В действительности же разницы в играх и при выполнении повседневных задач вы не ощутите.
Вывод
Эксперт заключил, что особого смысла переходить с iPhone 12 mini на 13 mini нет, поскольку эти аппараты предлагают практически одинаковые возможности.