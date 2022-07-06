Два самых крутых недорогих «Самсунга», но кто лучше? Galaxy A33 против A52

Ведущий YouTube-канала Quke.ru Андрей сравнил Galaxy A33 и А52 по характеристикам и в работе. Более современной считается модель Galaxy A33, но лучше ли она, чем старый Samsung А52?

Сначала эксперт сравнил дизайн устройств. По внешнему виду А52 и А33 идентичны. Что касается комплектации, то вместе с А52 вы получите зарядку на 15 Вт, а вот в коробке с А33 блока питания не будет вообще.

Заметна разница в экранах уже по их размеру. Диагональ дисплея А52 составляет 6,5 дюйма, А33 - 6,4 дюйма. В остальном же устройства совпадают.

Из процессоров на А52 установлен Snapdragon 720G (4/8 ГБ), на А33 - Exynos 1280 (6/8 ГБ). Работает чуть быстрее при этом А33, но эта разница незначительна. В AnTuTu А33 набрал 420 тысяч баллов, а А52 - 270-280 тысяч. В играх смартфоны при этом очень схожи, и на средних настройках на них запускаются многие проекты.

Видна разница и в автономности. Ёмкость аккумулятора у А52 составляет 4500 мАч, у А33 - 5000 мАч. Поддерживают обе модели максимальную мощность зарядки в 25 Вт, а «живут» примерно одинаково: к концу дня остаётся около 30 процентов.

Если говорить о камерах, то фронтальная у А33 имеет разрешение 13 МП и фотографирует неплохо. Если же сравнивать с фронтальным объективом в 32 МП на А52, то разницы в снимках вы не увидите.

Основная камера у А52 снимает лучше. Её разрешение составляет 64 МП, а у А33 - 48 МП. Заметна разница между ними в вечерних снимках, хотя в остальном фотографируют устройства очень близко. А вот в плане видеосъёмки в 4К выглядит лучше, наоборот, А33 (к тому же у А33 есть стабилизация в отличие от А52). Примеры фото - ниже.