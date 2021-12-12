Единственный смартфон 2021 года, в котором Snapdragon 888+ не тормозит из-за перегрева

Аккумулятор здесь состоит из двух частей. Каждая - по 3000 мА*ч. Заряжается до 100 процентов аппарат меньше чем за 52 минуты, в то время как производитель сам пишет, что за 55 минут. В планеавтономности зависит от способа использования смартфона. Если, например, вы собираетесь играть в Genshin Impact на максимальных настройках, то заряда хватит на 3,5-4 часа работы экрана. При ежедневном же пользовании телефоном можно будет рассчитывать на 6-7 часов работы. Также у ROG Phone 5s есть раздел с параметрами аккумулятора, которые можно установить по своему усмотрению.

Из особенностей дизайна - две сенсорные зоны на спинке корпуса и OLED-экран, позволяющий выводить на него различные индикаторы. В то же время рамки вокруг экрана очень толстые, что всё же портит внешний вид.

В плане звука здесь установлены стереодинамики. Частота обновления экрана составляет 144 Гц, тач - до 360 Гц. Присутствует у ROG Phone 5s технология DC Dimming. В то же время работает она лишь при установке частоты обновления в 60 Гц.

Не всегда быстро и точно срабатывает у ROG Phone 5s, по словам эксперта, сканер отпечатка.

В новой модели Asus стоит процессор Snapdragon 888+. Помимо этого, здесь есть игровое ПО, благодаря которому можно настраивать тепловой лимит, производительность ЦП и другие параметры. Есть здесь и кулер AeroActive Cooler 5.

Также Евгений Макаров проверил производительность процессора, запустив Genshin Impact. Играл в проект ведущий в течение часа на максимальных настройках. В итоге яркость осталась на том же уровне, температура равнялась 51 градусу (но распределялась равномерно по корпусу), а FPS составлял около 50 к/с. В динамике частота кадров при этом опускалась до 30 к/с. В то же время значительного подтормаживания специалист не заметил. По словам эксперта, это лучший смартфон на Snapdragon 888+ для игр.