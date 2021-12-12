Единственный смартфон 2021 года, в котором Snapdragon 888+ не тормозит из-за перегрева

Единственный смартфон 2021 года, в котором Snapdragon 888+ не тормозит из-за перегреваО нём рассказал главный редактор Mobiltelefon.ru
Как отметил ведущий Евгений Макаров, модель Asus ROG Phone 5s не особо отличается по параметрам от ROG Phone 5. В целом разница лишь в том, что частота тача у Phone 5s увеличилась на 60 Гц, однако сейчас версию 5 уже не производят. Объединяют смартфоны стабильная работа под большой нагрузкой, низкий нагрев, хорошее игровое программное обеспечение.
По сравнению с версией ROG Phone 3 различий куда больше. Это новый экран, процессор, появление аудиоразъёма 3,5 мм, быстрой зарядки и пр.
Камера в целом у ROG Phone 5s неплохая. Есть четыре модуля: основная, ультраширокоугольная, макро, селфи. Фотографии получаются достаточно качественными, при этом стоит также использовать ночной режим при съёмке в тёмное время суток.
Что касается видео, то автофокусировка во время съёмки довольно быстрая. Ультраширокоугольный объектив даёт по качеству картинку заметно хуже, чем основной, но это вполне ожидаемо.
Аккумулятор здесь состоит из двух частей. Каждая - по 3000 мА*ч. Заряжается до 100 процентов аппарат меньше чем за 52 минуты, в то время как производитель сам пишет, что за 55 минут. В планеавтономности зависит от способа использования смартфона. Если, например, вы собираетесь играть в Genshin Impact на максимальных настройках, то заряда хватит на 3,5-4 часа работы экрана. При ежедневном же пользовании телефоном можно будет рассчитывать на 6-7 часов работы. Также у ROG Phone 5s есть раздел с параметрами аккумулятора, которые можно установить по своему усмотрению.
Из особенностей дизайна - две сенсорные зоны на спинке корпуса и OLED-экран, позволяющий выводить на него различные индикаторы. В то же время рамки вокруг экрана очень толстые, что всё же портит внешний вид.
В плане звука здесь установлены стереодинамики. Частота обновления экрана составляет 144 Гц, тач - до 360 Гц. Присутствует у ROG Phone 5s технология DC Dimming. В то же время работает она лишь при установке частоты обновления в 60 Гц.
Не всегда быстро и точно срабатывает у ROG Phone 5s, по словам эксперта, сканер отпечатка.
В новой модели Asus стоит процессор Snapdragon 888+. Помимо этого, здесь есть игровое ПО, благодаря которому можно настраивать тепловой лимит, производительность ЦП и другие параметры. Есть здесь и кулер AeroActive Cooler 5.
Также Евгений Макаров проверил производительность процессора, запустив Genshin Impact. Играл в проект ведущий в течение часа на максимальных настройках. В итоге яркость осталась на том же уровне, температура равнялась 51 градусу (но распределялась равномерно по корпусу), а FPS составлял около 50 к/с. В динамике частота кадров при этом опускалась до 30 к/с. В то же время значительного подтормаживания специалист не заметил. По словам эксперта, это лучший смартфон на Snapdragon 888+ для игр.
В целом между смартфоном Asus ROG Phone 5s и Asus ROG Phone 5 первую версию стоит выбирать, если вам нужно для игр именно 512 ГБ памяти, а если же хватит 128 или 256 ГБ, то стоит присмотреться к оставшимся в продаже моделям ROG Phone 5. Если выбирать между ROG Phone 3 и ROG Phone 5s, то перейти на последнюю модель можно, но значительной разницы в плане производительности не будет ощущаться. В то же время у 5s есть полезные дополнительные функции вроде быстрой зарядки, разъёма 3,5 мм, наличия кулера AeroActive Cooler 5. Кроме того, если смартфон нужен именно для игр, то Asus ROG Phone 5s станет лучшим выбором.