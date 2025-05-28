Экономия заряда и другие причины отключать Bluetooth, когда он вам не нужен

Экономия заряда и другие причины отключать Bluetooth, когда он вам не нуженОб этом важно знать
Даже при наличии энергоэффективного режима Bluetooth всё равно влияет на заряд смартфона. Так что отключение модуля поможет чуть реже заряжать гаджет.
В городе, торговых центрах, аэропортах всё чаще есть Bluetooth-маячки (beacons). Эти устройства сканируют пространство и регистрируют MAC-адреса Bluetooth-модулей смартфонов, которые находятся рядом. Это всё используется для анализа потоков людей, изучения их перемещений, а также посещаемости определённых зон. В результате встаёт вопрос о приватности ваших данных.
Bluetooth во включенном виде тоже имеет уязвимости. А значит, теоретически злоумышленники могут получить контроль над вашим устройством или доступ к данным. В местах большого скопления людей повышается риск сопряжения с чужим устройством или различных атак.