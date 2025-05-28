Экономия заряда и другие причины отключать Bluetooth, когда он вам не нужен

Даже при наличии энергоэффективного режима Bluetooth всё равно влияет на заряд смартфона. Так что отключение модуля поможет чуть реже заряжать гаджет.

В городе, торговых центрах, аэропортах всё чаще есть Bluetooth-маячки (beacons). Эти устройства сканируют пространство и регистрируют MAC-адреса Bluetooth-модулей смартфонов, которые находятся рядом. Это всё используется для анализа потоков людей, изучения их перемещений, а также посещаемости определённых зон. В результате встаёт вопрос о приватности ваших данных.