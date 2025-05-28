Телефоны
Опубликовано 28 мая 2025, 17:15
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Экономия заряда и другие причины отключать Bluetooth, когда он вам не нужен

Об этом важно знать
Периодически отключать на смартфоне Bluetooth действительно имеет смысл. Особенно тогда, когда вы им не пользуетесь. И вот для чего это нужно.
Экономия заряда и другие причины отключать Bluetooth, когда он вам не нужен
© preview.reve.art

Даже при наличии энергоэффективного режима Bluetooth всё равно влияет на заряд смартфона. Так что отключение модуля поможет чуть реже заряжать гаджет.

В городе, торговых центрах, аэропортах всё чаще есть Bluetooth-маячки (beacons). Эти устройства сканируют пространство и регистрируют MAC-адреса Bluetooth-модулей смартфонов, которые находятся рядом. Это всё используется для анализа потоков людей, изучения их перемещений, а также посещаемости определённых зон. В результате встаёт вопрос о приватности ваших данных.

Экономия заряда и другие причины отключать Bluetooth, когда он вам не нужен
© preview.reve.art

Bluetooth во включенном виде тоже имеет уязвимости. А значит, теоретически злоумышленники могут получить контроль над вашим устройством или доступ к данным. В местах большого скопления людей повышается риск сопряжения с чужим устройством или различных атак.