Эксперт назвал 10 причин отказаться от покупки Samsung Galaxy S21 FE

Эксперт назвал 10 причин отказаться от покупки Samsung Galaxy S21 FEПеречислили их на канале «Честный блог» на YouTube
Эксперт канала «Честный блог» Филипп Беликов объяснил, почему брать Samsung Galaxy S21 FE в 2022 году не стоит. Всего оказалось 10 пунктов.
- Пластиковый корпус. Несмотря на то что Galaxy S21 FE считается флагманом, материал задней крышки у него - пластик. Из-за этого смартфон без чехла носить не получится: на панели быстро появятся потёртости и царапины.
- Экран. К сожалению, у дисплея S21 FE сильно заметно мерцание (ШИМ) при сниженной яркости. Также на экран не наклеена плёнка, а у других моделей, даже у Galaxy S21 Ultra, она есть.
- 6 ГБ оперативной памяти у самой дешёвой версии. За подобную стоимость (примерно 60 тысяч рублей) или даже за 30 тысяч рублей можно приобрести другой Android-смартфон с ОЗУ объёмом в 8 ГБ. Что касается внутренней памяти, то она у S21 FE составляет 128 ГБ или 256 ГБ, причём расширить её при помощи карты памяти нельзя.
Сегодня 6 ГБ оперативной памяти ещё хватить может, а вот через два-три года - уже нет.
- Нет поддержки Wi-Fi 6, нет разъёма mini-jack (3,5 мм) для наушников, отсутствие ИК-порта, а также устаревшая версия Bluetooth - 5.0, плоский экран. Это ограничивает возможности пользователя. К тому же другие Android-смартфоны премиум-класса имеют покатые (закруглённые) края.
- Производительность. Хотя оснащён флагман топовым процессором Snapdragon 888, в тестах Antutu устройство получает только 684 тысячи баллов с нагревом до 38 градусов и 690 тысяч баллов с нагревом до 35 градусов. У остальных флагманов подобного уровня выходит 750-800 тысяч баллов в данном бенчмарке.
При этом в играх смартфон ограничивает частоту кадров. К примеру, Genshin Impact идёт только с 25 к/с. Вероятнее всего, это делается для того, чтобы аппарат сильно не нагревался в процессе игры.
Кроме того, плавность работы системы в целом оставляет желать лучшего, добавляет эксперт.
- Не флагманская вибро. Она вовсе не может составить конкуренцию Pixel, OnePlus, iPhone.
- Разблокировка смартфона. Сканер отпечатка и разблокировка по лицу у S21 FE работает медленнее, чем на других флагманах.
- Камера. Снимать в 4К 60 к/с способен Samsung лишь на основной и фронтальный модуль камеры. Остальные объективы - широкоугольный, телевик - позволяют записывать видео лишь в 4К 30 к/с.
Трёхкратный зум работает здесь тоже очень странно. При фотографировании пейзажей днём, вечером и ночью объекты видны чётко, но при съёмке человека в портретном режиме детализация становится плохой - хуже, чем у S21 Ultra.
При этом Google Камера для улучшения качества снимков работать будет с различными ошибками, то есть пользоваться этим приложением невозможно. Вместе с тем на S21 Ultra таких проблем нет.
- Аккумулятор и зарядка. Время зарядки S21 FE до 100 процентов составляет более часа. Что же касается батареи, то её объём составляет 4500 мА*ч, а из-за процессора Snapdragon 888 тратится заряд довольно быстро (в среднем хватает его на 4 часа работы экрана).
- Отсутствие некоторых параметров в установленной операционной системе. Например, нельзя включить индикатор скорости сети, изменить размер иконок.