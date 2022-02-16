Эксперт назвал 10 причин отказаться от покупки Samsung Galaxy S21 FE

Производительность. Хотя оснащён флагман топовым процессором Snapdragon 888, в тестах Antutu устройство получает только 684 тысячи баллов с нагревом до 38 градусов и 690 тысяч баллов с нагревом до 35 градусов. У остальных флагманов подобного уровня выходит 750-800 тысяч баллов в данном бенчмарке.

При этом в играх смартфон ограничивает частоту кадров. К примеру, Genshin Impact идёт только с 25 к/с. Вероятнее всего, это делается для того, чтобы аппарат сильно не нагревался в процессе игры.

Кроме того, плавность работы системы в целом оставляет желать лучшего, добавляет эксперт.

Не флагманская вибро. Она вовсе не может составить конкуренцию Pixel, OnePlus, iPhone.

Разблокировка смартфона. Сканер отпечатка и разблокировка по лицу у S21 FE работает медленнее, чем на других флагманах.

Камера. Снимать в 4К 60 к/с способен Samsung лишь на основной и фронтальный модуль камеры. Остальные объективы - широкоугольный, телевик - позволяют записывать видео лишь в 4К 30 к/с.

Трёхкратный зум работает здесь тоже очень странно. При фотографировании пейзажей днём, вечером и ночью объекты видны чётко, но при съёмке человека в портретном режиме детализация становится плохой - хуже, чем у S21 Ultra.

При этом Google Камера для улучшения качества снимков работать будет с различными ошибками, то есть пользоваться этим приложением невозможно. Вместе с тем на S21 Ultra таких проблем нет.

Аккумулятор и зарядка. Время зарядки S21 FE до 100 процентов составляет более часа. Что же касается батареи, то её объём составляет 4500 мА*ч, а из-за процессора Snapdragon 888 тратится заряд довольно быстро (в среднем хватает его на 4 часа работы экрана).