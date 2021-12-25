Эксперт назвал 9 лучших смартфонов дешевле 40 тысяч рублей

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Эксперт назвал 9 лучших смартфонов дешевле 40 тысяч рублейПо версии издания Quke.ru
На YouTube-канале Quke.ru перечислили 9 смартфонов в пределах 40 тысяч рублей, которые по характеристикам превосходят остальные из указанной ценовой категории.
В список лучших мобильных устройств, по мнению экспертов Quke.ru, вошли 9 аппаратов. Их стоимость не превышает 40 тысяч рублей.
- Samsung Galaxy S20FE. Довольно универсальное устройство по практически всем параметрам. Исключение - внешний вид смартфона. В целом это один из лучших аппаратов компании Samsung. У него мощный процессор Snapdragon 865, 6/8 ГБ ОЗУ, влагозащита (IP68), беспроводная зарядка, 3-кратный оптический зум, очень хорошая камера, AMOLED-экран с частотой 120 Гц.
- Samsung A52S. Оснащена модель отличным процессором Snapdragon 778G, 6/8 ГБ оперативной памяти, функцией влагозащиты (IP67), дисплей с технологией Super AMOLED с частотой обновления экрана 120 Гц.
- Realme GT Neo 2. Из параметров - процессор Snapdragon 870, ОЗУ 8/12 ГБ, дисплей в 120 Гц, хорошая камера, быстрая зарядка (65 Вт), стильный дизайн, а также отличная автономность.
- OnePlus 9. Имеет Snapdragon 888, 8/12 ГБ ОЗУ, отличный дисплей AMOLED, быстрая зарядка (65 Вт), стильный корпус. С точки зрения интерфейса и производительности это один из лучших смартфонов.
- Xiaomi 11T. Впечатляет качеством дисплея, прекрасной производительностью (Dimensity 1200), 8ГБ ОЗУ, быстрой зарядкой (67 Вт). Также здесь установлена очень неплохая камера с точки зрения и фото, и видео.
- Xiaomi Mi 11i. На нём также установлен Snapdragon 888, есть 8 ГБ оперативной памяти, 33-ваттная зарядка, AMOLED-дисплей. Фото и видео здесь тоже получаются на уровне.
- Google Pixel 5A. Из особенностей - влагозащита (IP67), AMOLED-дисплей. Установлен здесь процессор Snapdragon 765G, 6 ГБ ОЗУ. Также аппарат даёт возможность получать отличные снимки и видео. Вообще камера - это одна из сильных сторон Google Pixel. Есть у 5А быстрая зарядка, но на 18 Вт.
- Huawei Nova 9. Здесь установлен закруглённый дисплей с частотой в 120 Гц, процессор Snapdragon 778G, ОЗУ 8 ГБ. Также в целом к Huawei неплохая камера, поддержка быстрой зарядки в 66 Вт, довольно достойная автономность. Из минусов - как и у всех аппаратов Huawei, у него нет Google-сервисов «из коробки».
- Nokia XR20. Самый необычный из представленных смартфонов. Даёт высокий уровень защиты: от падений, влагозащита (IP68), от пыли и пр. Оснащена модель процессором Snapdragon 480, оперативной памятью в 6 ГБ. Есть поддержка беспроводной зарядки, хорошая автономность, стереодинамики.
Источник: Quke.ru