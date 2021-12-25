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Эксперт назвал 9 лучших смартфонов дешевле 40 тысяч рублей

По версии издания Quke.ru

На YouTube-канале Quke.ru перечислили 9 смартфонов в пределах 40 тысяч рублей, которые по характеристикам превосходят остальные из указанной ценовой категории.