Эксперт назвал главные ошибки при использовании беспроводной зарядки

Многие флагманские смартфоны сегодня имеют поддержку беспроводной зарядки. Но перед покупкой нужно убедиться, что модель телефона совместима с выбранной зарядкой. Для этого нужно, чтобы аппарат поддерживал стандарт Qi. Если поддержки этого стандарта нет, то можно купить специальный переходник.

На сегодня популярностью пользуются беспроводные зарядные устройства от Apple (MagSafe Charger), Baseus, Samsung. Можно попробовать купить беспроводную зарядку для автомобиля с магнитным держателем. Так вы сможете заряжать смартфон во время поездок.