Эксперт объяснил, почему даже влагозащищённый смартфон нельзя держать в ванной

Есть несколько причин, по которым ванная опасна для смартфона, даже при наличии у него полноценной влагозащиты.

Прежде всего, в ванной есть горячий пар. Он состоит из частиц воды, которые могут легко проникнуть внутрь корпуса аппарата. В мылах, гелях для душа, шампунях содержатся химические вещества, из-за которых вода легче проникает в смартфон. Из-за перепадов температур в ванной происходит расширение и сжатие материалов корпуса устройства и уплотнителей. Это может привести к образованию минимальных зазоров.

Струя из душа может создавать сильное давление на смартфон. В то же время параметры IP-рейтинга рассчитаны на статичное погружение.

Наконец, материалы корпуса со временем стареют, да и сам смартфон каждый день подвергается «испытаниям»: например, вы можете его случайно слегка ударить обо что-то. Это приводит к образованию микротрещин, нарушению герметичности корпуса.