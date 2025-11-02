Эксперт объяснил, почему на холоде смартфон разряжается быстрее

В большинстве современных смартфонов установлены литий-ионные аккумуляторы. Они работают за счёт перемещения заряженных частиц внутри ячейки. Их батарея состоит из анода, катода и электролита. Оптимальная температура для таких батарей - от 0 до 35 градусов по Цельсию.

При низких температурах замедляется движение литиевых ионов, электролит становится вязким, что ухудшает его проводимость.