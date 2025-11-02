Телефоны
Опубликовано 02 ноября 2025, 18:45
Эксперт объяснил, почему на холоде смартфон разряжается быстрее

Вот о чём важно знать
Низкие температуры негативно влияют на процессы, которые происходят в аккумуляторе смартфона. Именно поэтому зимой и в холода наши гаджеты быстрее "садятся".
В большинстве современных смартфонов установлены литий-ионные аккумуляторы. Они работают за счёт перемещения заряженных частиц внутри ячейки. Их батарея состоит из анода, катода и электролита. Оптимальная температура для таких батарей - от 0 до 35 градусов по Цельсию.

При низких температурах замедляется движение литиевых ионов, электролит становится вязким, что ухудшает его проводимость.

По итогу химические реакции внутри батареи в холод происходят медленнее. Смартфон из-за этого не получает достаточно энергии и начинает экономить заряд: снижается частота процессора, тускнеет экран. Устройство может выключиться совсем, даже если индикатор показывает, что заряд есть.

Результаты экспериментов показывают, что при -10 по Цельсию ёмкость батареи становится примерно на 30% меньше, а при -20 градусах - на 50%. Это значит, что заряд становится просто физически недоступным из-за замедленных реакций. Поэтому если хотите продлить жизнь смартфона, то держите его в мороз во внутреннем кармане и не ставьте на зарядку сразу после того, как придёте с улицы.