Эксперт объяснил, почему на холоде смартфон разряжается быстрее

Эксперт объяснил, почему на холоде смартфон разряжается быстрееВот о чём важно знать
В большинстве современных смартфонов установлены литий-ионные аккумуляторы. Они работают за счёт перемещения заряженных частиц внутри ячейки. Их батарея состоит из анода, катода и электролита. Оптимальная температура для таких батарей - от 0 до 35 градусов по Цельсию.
При низких температурах замедляется движение литиевых ионов, электролит становится вязким, что ухудшает его проводимость.
По итогу химические реакции внутри батареи в холод происходят медленнее. Смартфон из-за этого не получает достаточно энергии и начинает экономить заряд: снижается частота процессора, тускнеет экран. Устройство может выключиться совсем, даже если индикатор показывает, что заряд есть.
Результаты экспериментов показывают, что при -10 по Цельсию ёмкость батареи становится примерно на 30% меньше, а при -20 градусах - на 50%. Это значит, что заряд становится просто физически недоступным из-за замедленных реакций. Поэтому если хотите продлить жизнь смартфона, то держите его в мороз во внутреннем кармане и не ставьте на зарядку сразу после того, как придёте с улицы.