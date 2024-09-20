Эксперт объяснил, смогут ли когда-нибудь смартфоны передавать запахи

Запахи, производимые телефонами, могут быть созданы с использованием цифровых кодов. Каждый запах будет иметь определённый «рецепт». Эта смесь будет выпускаться через небольшое отверстие на телефоне, благодаря чему вы будете понимать, как изображение или видео «пахнет».

Однако создание телефона, который мог бы передавать запахи, связано с несколькими трудностями. Одна из них — разработка системы, способной издавать тысячи различных запахов с использованием всего нескольких картриджей. Другая — контроль интенсивности запаха и длительность его выделения телефоном. Кроме того, смартфоны должны будут улавливать запахи, находящиеся около вас, а затем преобразовывать их в цифровые коды, чтобы ваши друзья тоже эти запахи ощущали.

Также картриджи с запахами должны быть легко заправляемыми, а химикаты в них должны быть безопасными для дыхания.