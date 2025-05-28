Эксперт объяснил, в чём разница между перезагрузкой и полным выключением смартфона

Опубликовано 28 мая 2025, 18:451 мин.
Эксперт объяснил, в чём разница между перезагрузкой и полным выключением смартфонаЭто важно знать
Нередко для решения какой-то проблемы смартфон рекомендуют перезагрузить. И в этом действительно есть смысл.
Благодаря регулярной перезагрузке смартфона освобождается оперативная память. Также за счёт этого устройство станет более сбалансированно распределять между программами ресурсы. После перезагрузки уровень заряда будет более точным, само устройство тоже прослужит дольше.
Кроме того, есть значительная разница между полным отключением смартфона и его перезагрузкой. Во время перезагрузки задействуется программное обеспечение, а вот кэш процессора остаётся практически таким же. Оперативные данные тоже сохраняются.
Выключение гаджета останавливает все процессы и процедуры, которые были на телефоне. В результате очищается кэш процессора, сбрасываются несохранённые данные. Этот способ помогает, если ваше устройство начало зависать и тормозить.