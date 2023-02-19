Эксперт перечислил десять лучших смартфонов дешевле 20 тысяч рублей

20:54, 19 февраля 2023
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Эксперт перечислил десять лучших смартфонов дешевле 20 тысяч рублейОбратите на них внимание, если ищете новый телефон
В одном из выпусков на канале «ТехноМакс» на YouTube эксперт назвал смартфоны, к которым точно стоит присмотреться. И все они стоят меньше 20 тысяч рублей.
Фото: Yuga Tech
Если думаете, какой смартфон взять, а ваш бюджет - 20 тысяч рублей, то выбирайте из этих вариантов.
- Xiaomi Redmi Note 10S. Это компактный аппарат с красивым дизайном. У него хорошая камера и яркий AMOLED-экран, большая батарея, быстрая зарядка. Также он оснащён стереодинамиками и хорошо тянет мобильные игры. Это идеальный телефон для родителей.
- Xiaomi Redmi Note 10 Pro. У этой модели отличный экран, высокая автономность, а фото и видео (даже ночью) получаются как на iPhone 11 и iPhone 12. Выглядит смартфон в целом очень сбалансированным. Он подойдёт всем, кроме любителей игр.
- Poco M4 Pro. Камеры у него посредственные, да и экран IPS. Однако он идеально подойдёт для школьников 3-8-х классов. К тому же у него высокая скорость в играх, а ремонт обойдётся в случае чего недорого.
- Infinix Note 12 Pro 5G. У него примерно такая же камера, как у Note 10 Pro, и быстрый процессор. Внешний вид у этой модели тоже довольно представительный. Из минусов - проблемы с русификацией.
- Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE. У этой модели недостатков можно сказать нет. Это очень красивый и лёгкий смартфон, который отлично лежит в руке. У него очень эффективный процессор, а также хорошая автономность. Фото и видео у него получаются тоже неплохие. Подойдёт данная модель почти всем.
- Samsung Galaxy A33. Он оснащён водозащитой по стандарту IP67, отлично снимает фото и видео, причём с оптической стабилизацией. Но он точно не подойдёт геймерам.
- Realme GT Master Edition. У него очень быстрая зарядка в 65 Вт и качественная фронтальная камера. Подходит он именно для молодёжи.
- Realme Q5 Pro 5G (Realme GT Neo 3T). Это игровой китайский смартфон с хорошей системой охлаждения. В комплекте с ним идёт быстрая 80-ваттная зарядка. Но у него фото и видео по качеству не флагманские.
- Vivo IQOO Neo 5 SE. Эта модель продаётся только в Китае. Экран у него - IPS со 144 Гц. Имеет смысл его брать только геймерам.
- Poco F3. Это очень быстрый смартфон с защитой от влаги и пыли. Экран и звук у него тоже отличные. Поэтому покупать его можно всем.