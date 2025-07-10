Эксперт по смартфонам из Quke перечислил лучшие смартфоны до 30 тысяч рублей

Samsung Galaxy A56. По сравнению с А55 он стал гораздо интереснее: тоньше, крепче, мощнее, автономнее. Это один из наиболее стабильных и понятных смартфонов в сегменте до 30 тысяч рублей. Также вы получаете полноценную защиты от влаги по стандарту IP67, неплохие камеры.

Realmе 14 Pro, Pro+. Очень удачный смартфон, особенно модель Pro+. У него прекрасные дисплей, автономность, защита от влаги и ударов, полноценные камеры, отличный процессор.

Redmi Note 14 Pro+ или Pro 5G. Если вам нужен аппарат с более качественными камерами, то покупайте версию Pro+.

Poco X7 Pro. В первую очередь он привлекает процессором Dimensity 8400 Ultra. Отличный аккумулятор, интересный дизайн, но на остальном производитель сэкономил. Если же вы хотите именно играть во что-то, то лучше рассмотреть другой смартфон.