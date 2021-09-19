Эксперт предупредил о повышенном расходе заряда новых iPhone 13 в сравнении с iPhone 12

Эксперт предупредил о повышенном расходе заряда новых iPhone 13 в сравнении с iPhone 12Об этом не сказали на презентации
Прежде всего, Стас обратил внимание на автономность недавно представленных айфонов. Сотрудники Apple увеличили объём аккумулятора. Но это могло быть сделано двумя способами. Либо за счёт увеличения лимитов напряжения при зарядке (тогда аккумулятор будет сильнее нагреваться), либо за счёт увеличения размеров батареи (тогда, как замечает ведущий, материнская плата должна стать меньше). Вместе с тем у iPhone 13 повысилась производительность, графика, а с ними и энергопотребление.
Ещё один момент, который особо выделил автор канала, - частота обновления дисплея. В 13-й версии частоту увеличили до 120 Гц. За счёт того, что техпроцесс остался от предыдущей версии смартфона Apple, число транзисторов стало больше и повысилась производительность, возросло энергопотребление процессора, следовательно, качество графики на новой модели стало лучше. Однако именно поэтому, как предполагает Стас, нагрузка на процессор и графику будет выше в играх с 120 Гц. При этом быстродействие iPhone 13 и iPhone 13 Mini может быть стабильнее, чем у iPhone 13 Pro и 13 Pro Max, за счёт 60 Гц-дисплеев, то есть меньшей средней нагрузки на процессор и графику и меньшего риска перегрева и аварийного сброса производительности.