Эксперт предупредил о повышенном расходе заряда новых iPhone 13 в сравнении с iPhone 12

Ещё один момент, который особо выделил автор канала, - частота обновления дисплея. В 13-й версии частоту увеличили до 120 Гц. За счёт того, что техпроцесс остался от предыдущей версии смартфона Apple, число транзисторов стало больше и повысилась производительность, возросло энергопотребление процессора, следовательно, качество графики на новой модели стало лучше. Однако именно поэтому, как предполагает Стас, нагрузка на процессор и графику будет выше в играх с 120 Гц. При этом быстродействие iPhone 13 и iPhone 13 Mini может быть стабильнее, чем у iPhone 13 Pro и 13 Pro Max, за счёт 60 Гц-дисплеев, то есть меньшей средней нагрузки на процессор и графику и меньшего риска перегрева и аварийного сброса производительности.