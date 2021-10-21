Эксперт признал Google Pixel 5a лучшим смартфоном за 40 тысяч рублей

Ведущий Борис Веденский назвал плюсы и минусы модели аппарата Pixel 5a. Как он отметил, это один из лучших вариантов смартфонов за 40 тысяч рублей. Правда, свои недостатки у него тоже есть, причём некоторые из них заметны лишь при пользовании устройством некоторое время: к примеру, через пару недель, как это и было у Бориса.

На самом деле этот смартфон очень похож на 4a 5G. Однако не всё так просто. Изменились у Pixel несколько важных деталей.

Первое - это корпус. При первом взгляде есть ощущение, что это просто матовый пластик (так и есть, и он даже слегка стирается со временем), но также здесь есть металлический каркас. Это позволяет сделать телефон более прочным, да и в руке он ощущается совсем по-другому, к тому же цвет корпуса в зависимости от освещения может казаться чёрным или зеленоватым. Также у Pixel 5a, хотя это аппарат из бюджетной линейки, есть защита от влаги IP67. И ещё одна приятная деталь - «ребристая» кнопка включения.