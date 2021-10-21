Эксперт признал Google Pixel 5a лучшим смартфоном за 40 тысяч рублей

Эксперт признал Google Pixel 5a лучшим смартфоном за 40 тысяч рублейПо его словам, это один из самых недооценённых аппаратов
Ведущий Борис Веденский назвал плюсы и минусы модели аппарата Pixel 5a. Как он отметил, это один из лучших вариантов смартфонов за 40 тысяч рублей. Правда, свои недостатки у него тоже есть, причём некоторые из них заметны лишь при пользовании устройством некоторое время: к примеру, через пару недель, как это и было у Бориса.
На самом деле этот смартфон очень похож на 4a 5G. Однако не всё так просто. Изменились у Pixel несколько важных деталей.
Первое - это корпус. При первом взгляде есть ощущение, что это просто матовый пластик (так и есть, и он даже слегка стирается со временем), но также здесь есть металлический каркас. Это позволяет сделать телефон более прочным, да и в руке он ощущается совсем по-другому, к тому же цвет корпуса в зависимости от освещения может казаться чёрным или зеленоватым. Также у Pixel 5a, хотя это аппарат из бюджетной линейки, есть защита от влаги IP67. И ещё одна приятная деталь - «ребристая» кнопка включения.
Экран стал больше по сравнению с предыдущей моделью - до 6,3 дюйма. При этом пользоваться смартфоном всё равно удобно. Экран хотя и яркий (до 800 нит, то есть всё хорошо видно на солнце), с насыщенными цветами, всё равно при внимательном рассмотрении видно, что дисплей под определённым углом зеленит либо синит. Один из главных недостатков экрана - частота обновления только 60 Гц.
Процессор здесь тот же, что и на Pixel 5 или Pixel 4а 5G. Однако в тестах он показывает себя по-другому. Производительность у него оказывается ниже, чем у Pixel 5, а с нагрузкой в троттлинг-тесте он справляется довольно средне. Эксперт объяснил это высокой плотностью компонентов аппарата.
Также в Pixel 5a установлена большая по ёмкости батарея. Она даёт возможность работать в течение 5-8 часов. Правда, при этом быстрая зарядка по скорости уступает некоторым китайским смартфонам.
Главное достоинство этой модели Google - камера. Помимо основной камеры, есть ультраширокоугольная. Качество фотографий отличное для телефона за 35-40 тысяч рублей. Вместе с тем у 5a нет лазерного автофокуса (он был у Pixel 5), а также при съёмке видео в 4К 60 к/с смартфон через некоторое время сам выключает запись. Ведущий надеется, что этот недостаток производитель со временем исправит.