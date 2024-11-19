Эксперт рассказал, есть ли смысл отключать Wi-Fi, Bluetooth и GPS для экономии заряда

Опубликовано 19 ноября 2024, 18:001 мин.
Эксперт рассказал, есть ли смысл отключать Wi-Fi, Bluetooth и GPS для экономии зарядаВот о чём нужно помнить
Считается, что GPS, Wi-Fi, Bluetooth сильно «садят» батарею смартфона. Но так ли это на самом деле?
GPS
Эта функция расходует заряд аккумулятора, только когда работают приложения, для которых важна геолокация. Например, различные карты, приложения погоды. При отключении GPS смартфон может начать для определения местоположения использовать Wi-Fi или мобильный интернет, а это ещё сильнее «садит» батарейку.
Wi-Fi
Если у вас стабильное соединение, то лучше не переходить с Wi-Fi на мобильный интернет. Иначе заряд у вас начнёт тратиться быстрее.
Bluetooth
Если вы не пользуетесь устройствами, для которых нужен Bluetooth, то лучше всего его отключить. Так вы действительно сэкономите заряд, избавитесь от ненужных автоматических подключений к гаджетам и различных рисков.