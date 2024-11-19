Эксперт рассказал, есть ли смысл отключать Wi-Fi, Bluetooth и GPS для экономии заряда

GPS

Эта функция расходует заряд аккумулятора, только когда работают приложения, для которых важна геолокация. Например, различные карты, приложения погоды. При отключении GPS смартфон может начать для определения местоположения использовать Wi-Fi или мобильный интернет, а это ещё сильнее «садит» батарейку.

Wi-Fi

Если у вас стабильное соединение, то лучше не переходить с Wi-Fi на мобильный интернет. Иначе заряд у вас начнёт тратиться быстрее.