Телефоны
Опубликовано 19 ноября 2024, 18:00
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Эксперт рассказал, есть ли смысл отключать Wi-Fi, Bluetooth и GPS для экономии заряда

Вот о чём нужно помнить
Считается, что GPS, Wi-Fi, Bluetooth сильно «садят» батарею смартфона. Но так ли это на самом деле?
Эксперт рассказал, есть ли смысл отключать Wi-Fi, Bluetooth и GPS для экономии заряда
© drobotdean

GPS

Эта функция расходует заряд аккумулятора, только когда работают приложения, для которых важна геолокация. Например, различные карты, приложения погоды. При отключении GPS смартфон может начать для определения местоположения использовать Wi-Fi или мобильный интернет, а это ещё сильнее «садит» батарейку.

Wi-Fi

Если у вас стабильное соединение, то лучше не переходить с Wi-Fi на мобильный интернет. Иначе заряд у вас начнёт тратиться быстрее.

Эксперт рассказал, есть ли смысл отключать Wi-Fi, Bluetooth и GPS для экономии заряда
© https://ru.freepik.com

Bluetooth

Если вы не пользуетесь устройствами, для которых нужен Bluetooth, то лучше всего его отключить. Так вы действительно сэкономите заряд, избавитесь от ненужных автоматических подключений к гаджетам и различных рисков.