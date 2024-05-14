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Телефоны
Опубликовано 14 мая 2024, 22:30
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Эксперт рассказал, как сделать так, чтобы батарея на смартфоне медленнее разряжалась

Это довольно просто
Сейчас телефоны оснащаются довольно большими аккумуляторами. Но есть и другие способы заставить устройство работать как можно дольше. Это касается именно смартфонов на Android.
Эксперт рассказал, как сделать так, чтобы батарея на смартфоне медленнее разряжалась
© Onur Binay

Яркость экрана. При её уменьшении вы сможете значительно сэкономить батарею.

Фоновые приложения. Время от времени проверяйте, какие приложения у вас прямо сейчас запущены.

Ненужные функции. Сильно влияют на заряд аккумулятора такие функции, как Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC и пр.

Ненужные приложения. Чем больше у вас приложений, тем больше ресурсов им требуется.

Эксперт рассказал, как сделать так, чтобы батарея на смартфоне медленнее разряжалась
© Electron To Go

Тёмный режим. Он помогает экономить батарею, особенно если у вас OLED-дисплей.

Режим экономии заряда. Его рекомендуется включать, когда уровень заряда низкий.

Поддержание заряда. Не заряжайте смартфон до более 90% и не допускайте, чтобы оставалось менее 10%. Важно также избегать перегрева аппарата.

Автоматические обновления. Лучше отключите эту функцию и обновляйте всё вручную.