Эксперт рассказал, как сделать так, чтобы батарея на смартфоне медленнее разряжалась

Опубликовано 14 мая 2024, 22:30
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Эксперт рассказал, как сделать так, чтобы батарея на смартфоне медленнее разряжаласьЭто довольно просто
Сейчас телефоны оснащаются довольно большими аккумуляторами. Но есть и другие способы заставить устройство работать как можно дольше. Это касается именно смартфонов на Android.
Яркость экрана. При её уменьшении вы сможете значительно сэкономить батарею.
Фоновые приложения. Время от времени проверяйте, какие приложения у вас прямо сейчас запущены.
Ненужные функции. Сильно влияют на заряд аккумулятора такие функции, как Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC и пр.
Ненужные приложения. Чем больше у вас приложений, тем больше ресурсов им требуется.
Тёмный режим. Он помогает экономить батарею, особенно если у вас OLED-дисплей.
Режим экономии заряда. Его рекомендуется включать, когда уровень заряда низкий.
Поддержание заряда. Не заряжайте смартфон до более 90% и не допускайте, чтобы оставалось менее 10%. Важно также избегать перегрева аппарата.
Автоматические обновления. Лучше отключите эту функцию и обновляйте всё вручную.