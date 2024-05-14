Эксперт рассказал, как сделать так, чтобы батарея на смартфоне медленнее разряжалась

Яркость экрана. При её уменьшении вы сможете значительно сэкономить батарею.

Фоновые приложения. Время от времени проверяйте, какие приложения у вас прямо сейчас запущены.

Ненужные функции. Сильно влияют на заряд аккумулятора такие функции, как Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC и пр.

Ненужные приложения. Чем больше у вас приложений, тем больше ресурсов им требуется.