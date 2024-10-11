Эксперт рассказал, как защитить смартфон от кражи данных

Используйте надёжный пароль и биометрическую защиту. В идеале пароль должен содержать сочетания цифр, букв, символов. Также большинство современных смартфонов поддерживают разблокировку по лицу или по отпечатку пальца.

Регулярно обновляйте систему. Это важно для защиты данных.

Избегайте подключения к незащищённым сетям Wi-Fi. Если вы подключаетесь к такой сети, то убедитесь, что у вас включён VPN.