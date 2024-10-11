Эксперт рассказал, как защитить смартфон от кражи данных

Эксперт рассказал, как защитить смартфон от кражи данныхСоблюдайте несколько правил
Используйте надёжный пароль и биометрическую защиту. В идеале пароль должен содержать сочетания цифр, букв, символов. Также большинство современных смартфонов поддерживают разблокировку по лицу или по отпечатку пальца.
Регулярно обновляйте систему. Это важно для защиты данных.
Избегайте подключения к незащищённым сетям Wi-Fi. Если вы подключаетесь к такой сети, то убедитесь, что у вас включён VPN.
Ограничьте доступ приложений к различным данным. Например, если игра требует доступа к местоположению или контактам, то это довольно странно. Устанавливайте приложения только из Google Play или App Store.
Активируйте функцию удалённой блокировки и стирания данных. Современные телефоны поддерживают всё это.
Будьте осторожны с открытыми ссылками, сомнительными сообщениями. Никогда не переходите по ссылкам, которые кажутся подозрительными, не открывайте вложения в письмах от неизвестных людей.