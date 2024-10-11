Телефоны
Опубликовано 11 октября 2024, 16:30
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Эксперт рассказал, как защитить смартфон от кражи данных

Соблюдайте несколько правил
В современных смартфонах хранится большое количество личной информации. В том числе фото, банковские счета, рабочие документы. Поэтому важно себя обезопасить от утечки этих данных.
Эксперт рассказал, как защитить смартфон от кражи данных
© Pixabay

Используйте надёжный пароль и биометрическую защиту. В идеале пароль должен содержать сочетания цифр, букв, символов. Также большинство современных смартфонов поддерживают разблокировку по лицу или по отпечатку пальца.

Регулярно обновляйте систему. Это важно для защиты данных.

Избегайте подключения к незащищённым сетям Wi-Fi. Если вы подключаетесь к такой сети, то убедитесь, что у вас включён VPN.

Эксперт рассказал, как защитить смартфон от кражи данных
© Pixabay

Ограничьте доступ приложений к различным данным. Например, если игра требует доступа к местоположению или контактам, то это довольно странно. Устанавливайте приложения только из Google Play или App Store.

Активируйте функцию удалённой блокировки и стирания данных. Современные телефоны поддерживают всё это.

Будьте осторожны с открытыми ссылками, сомнительными сообщениями. Никогда не переходите по ссылкам, которые кажутся подозрительными, не открывайте вложения в письмах от неизвестных людей.