Эксперт сравнил камеры лучших смартфонов Apple, Samsung, Sony и Xiaomi

Эксперт сравнил камеры лучших смартфонов Apple, Samsung, Sony и XiaomiОднозначно слабее всех снимает Sony Xperia 1
Автор "Честного блога" на YouTube Фил выяснил, самое дорогое устройство какого производителя лучше всего снимает фото и видео. В тесте участвовали Samsung S21 Ultra, Xiaomi 11 Ultra, Sony Xperia 1 и iPhone 12 Pro Max.
При тестировании видеосъёмки на фронтальную камеру у Sony оказался засвечен задний фон, а у Xiaomi время от времени менялась яркость картинки. В Full HD 30 к/с цветопередача у Sony была слишком нереалистичной: цвета оказались очень насыщенные, а вот на iPhone получалось слишком светлое изображение. Со стабилизацией при съёмке на широкоугольную камеру проблемы всё так же остались у айфона, отметил ведущий. Также почему-то у 12-го iPhone, как и у Sony, засвечивается небо.
Ночью и вечером видео лучше всего получается на Xiaomi: у него хорошая детализация, неплохой баланс белого. У айфона по сравнению с ним было много шумов, а Samsung не так качественно отображал детали. А вот Sony оказался совершенно неконкурентоспособен при съёмке в таком режиме.
В 4К айфон опять даёт крайне светлую картинку (как, впрочем, и при других настройках во время дневной съёмки), в отличие от остальных моделей.
По качеству фронтальной камеры лучшим стал Samsung.
При этом в целом по съёмке видеороликов, по мнению Фила, стал смартфон Xiaomi. Правда, добавляет эксперт, на фронталке у него не очень хорошая стабилизация.
По качеству фото результаты тоже получились разные. Звёздное небо самым тёмным вышло у Samsung и Sony. Но за счёт этого фото получились у них наиболее реалистичными.
Вообще ночные и вечерние фотографии темнее всего у Sony. Более того, у него нет специального режима для съёмки в тёмное время суток - нужно всё настраивать вручную.
По детализации и цветам при съёмке здания с включённым светом в окнах лучше всего изображения получились у модели компании Samsung. При запечатлении природы яркость картинки выше у iPhone, а уровень проработки деталей - у Samsung. Также на фото автомобиля у Samsung в отличие от iPhone не были засвечены фары, хотя по детализации эти смартфоны оказались примерно равны.
Однако Sony первое место, как заметил Фил, занял по ночным фотографиям моста, а также архитектуры с подсветкой.
Неоновая подсветка хуже всего получилась на Samsung. Xiaomi добавил на это фото рыжеватые тона, но с проработкой деталей справился лучше всех остальных. При этом на широкоугольную камеру лучше снимает при таком освещении Galaxy S21 Ultra.
Таким образом, в целом по ночным и вечерним фотография отстаёт от других флагманов смартфон Sony, а лучше всего снимки выходят, по словам специалиста, на Samsung.
При оптическом увеличении самую чёткую картинку дал тоже Samsung. Хуже всего изображение вышло на Sony и iPhone.
Портретные фотографии днём в зависимости от освещения лучше всего выходят на Xiaomi, Samsung, iPhone. А вот у Sony снимки часто были с засветами.
Вечером при искусственном свете в обычном режиме снимает лучше телефон Apple, а в портретном - Samsung. То же самое выходит с фото на фоне заката (хотя более чёткое изображение получилось на iPhone).
В целом днём на улице и в помещении фотографии, как отмечает ведущий, лучше всего получаются на iPhone и Xiaomi. Вместе с тем по фото на фронтальную камеру в различных условиях побеждают iPhone и Samsung.