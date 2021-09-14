Эксперт сравнил камеры лучших смартфонов Apple, Samsung, Sony и Xiaomi

Автор "Честного блога" на YouTube Фил выяснил, самое дорогое устройство какого производителя лучше всего снимает фото и видео. В тесте участвовали Samsung S21 Ultra, Xiaomi 11 Ultra, Sony Xperia 1 и iPhone 12 Pro Max.

При тестировании видеосъёмки на фронтальную камеру у Sony оказался засвечен задний фон, а у Xiaomi время от времени менялась яркость картинки. В Full HD 30 к/с цветопередача у Sony была слишком нереалистичной: цвета оказались очень насыщенные, а вот на iPhone получалось слишком светлое изображение. Со стабилизацией при съёмке на широкоугольную камеру проблемы всё так же остались у айфона, отметил ведущий. Также почему-то у 12-го iPhone, как и у Sony, засвечивается небо.

Ночью и вечером видео лучше всего получается на Xiaomi: у него хорошая детализация, неплохой баланс белого. У айфона по сравнению с ним было много шумов, а Samsung не так качественно отображал детали. А вот Sony оказался совершенно неконкурентоспособен при съёмке в таком режиме.

В 4К айфон опять даёт крайне светлую картинку (как, впрочем, и при других настройках во время дневной съёмки), в отличие от остальных моделей.

По качеству фронтальной камеры лучшим стал Samsung.

При этом в целом по съёмке видеороликов, по мнению Фила, стал смартфон Xiaomi. Правда, добавляет эксперт, на фронталке у него не очень хорошая стабилизация.