Эксперты оценили опасность слежки Apple за фотографиями из iPhone

Эксперты оценили опасность слежки Apple за фотографиями из iPhoneНа самом деле бояться утечки данных не стоит
Уже сейчас, как замечает Дамир Камалетдинов в соцсетях полно постов с возмущениями владельцев айфонов. Пользователи волнуются из-за возможности передачи их данных государству, недостаточного тестирования системы распознавания изображений на фото. Apple, как пишет редактор TJ, заверяет, что нововведение будет безопасным.
Американские специалисты придерживаются того же мнения, что и компания. После анализа всех документов они заключили, что угрозы нет. По слова профессора Бенни Пинкаса, процесс сканирования визуала происходит на сервере, а не на смартфоне, к тому же блокироваться будут только уже известные фотографии. Вся полученная информация будет скрыта как от компании, так и от владельцев. А ещё, как сообщает Дамир, при отключении загрузки изображений в iCloud распознавание происходить не будет, а дети с 13 лет смогут сами выбирать, просматривать ли такие фото.