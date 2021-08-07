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Эксперты оценили опасность слежки Apple за фотографиями из iPhone

На самом деле бояться утечки данных не стоит
Автор TJ выяснил, чем будут рисковать обладатели техники "Яблока" с новыми правилами компании.
Эксперты оценили опасность слежки Apple за фотографиями из iPhone

Уже сейчас, как замечает Дамир Камалетдинов в соцсетях полно постов с возмущениями владельцев айфонов. Пользователи волнуются из-за возможности передачи их данных государству, недостаточного тестирования системы распознавания изображений на фото. Apple, как пишет редактор TJ, заверяет, что нововведение будет безопасным.

Эксперты оценили опасность слежки Apple за фотографиями из iPhone

Американские специалисты придерживаются того же мнения, что и компания. После анализа всех документов они заключили, что угрозы нет. По слова профессора Бенни Пинкаса, процесс сканирования визуала происходит на сервере, а не на смартфоне, к тому же блокироваться будут только уже известные фотографии. Вся полученная информация будет скрыта как от компании, так и от владельцев. А ещё, как сообщает Дамир, при отключении загрузки изображений в iCloud распознавание происходить не будет, а дети с 13 лет смогут сами выбирать, просматривать ли такие фото.