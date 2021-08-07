Эксперты оценили опасность слежки Apple за фотографиями из iPhone

Американские специалисты придерживаются того же мнения, что и компания. После анализа всех документов они заключили, что угрозы нет. По слова профессора Бенни Пинкаса, процесс сканирования визуала происходит на сервере, а не на смартфоне, к тому же блокироваться будут только уже известные фотографии. Вся полученная информация будет скрыта как от компании, так и от владельцев. А ещё, как сообщает Дамир, при отключении загрузки изображений в iCloud распознавание происходить не будет, а дети с 13 лет смогут сами выбирать, просматривать ли такие фото.