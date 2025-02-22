Телефоны
Опубликовано 22 февраля 2025, 12:45
1 мин.

Эксперты поставили экономичность тёмной темы на смартфонах под сомнение

Из-за увеличения пользователями яркости экрана
Исследовательская компания BBC Research & Development (R&D) подытожила исследование расхода заряда батареи смартфонов при активированном тёмном режиме. Согласно результатам исследования, использование тёмного режима в приложениях и на веб-сайтах может фактически увеличивать энергопотребление, а не экономить батарею.
Эксперты поставили экономичность тёмной темы на смартфонах под сомнение
© DC Studio / Freepik

Тёмная тема популярна у тех, кто не любит яркость или работает ночью, однако, как заметили исследователи, при использовании тёмной темы пользователи зачастую не снижают яркость дисплея, а напротив, увеличивают для улучшения видимости и чёткости, что приводит к большему потреблению энергии, чем без этого режима.

В течение исследования около 80% участников увеличивали яркость дисплея при использовании тёмного режима. Исследователи называют это явление «эффектом отскока» и предупреждают, что рекомендация использовать тёмную тему для экономии энергии может быть ошибочной.

Эксперты рекомендуют уменьшать потребление энергии, продолжая просматривать веб-страницы в тёмном режиме, но настраивать яркость экрана так, чтобы она была комфортной и не приводила к излишнему потреблению энергии.