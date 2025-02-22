Эксперты поставили экономичность тёмной темы на смартфонах под сомнение

Тёмная тема популярна у тех, кто не любит яркость или работает ночью, однако, как заметили исследователи, при использовании тёмной темы пользователи зачастую не снижают яркость дисплея, а напротив, увеличивают для улучшения видимости и чёткости, что приводит к большему потреблению энергии, чем без этого режима.

В течение исследования около 80% участников увеличивали яркость дисплея при использовании тёмного режима. Исследователи называют это явление «эффектом отскока» и предупреждают, что рекомендация использовать тёмную тему для экономии энергии может быть ошибочной.

Эксперты рекомендуют уменьшать потребление энергии, продолжая просматривать веб-страницы в тёмном режиме, но настраивать яркость экрана так, чтобы она была комфортной и не приводила к излишнему потреблению энергии.