Энтузиасты перечислили 20 мифов о смартфонах

Телефоны
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Энтузиасты перечислили 20 мифов о смартфонахВо многие мы до сих пор верим
Блогер overcockers.ru развеял наиболее популярные мифы о мобильных телефонах. Нельзя не сказать о том, насколько сейчас это актуально.
- Перед зарядкой нужно полностью разрядить смартфон. На самом деле нет. Как утверждает автор, это лишь ухудшит работу батареи. Самое оптимальное - держать зарядку на уровне от 40 до 80 %.
- Защитная плёнка или стекло обязательно нужны. Нет, они уходят в прошлое. Сейчас повредить экран устройства может разве что падение на асфальт, попадание на него песка или камней.
- Если ваш телефон намок, то его можно высушить феном. Лучше не надо. Он легко может перегреться, а высокие температуры вредны для таких устройств.
- Намокший мобильный поможет высушить рис. Нет. Он впитает лишь влагу с внешней стороны телефона. Внутри жидкость останется.
- Смартфон нельзя оставлять заряжаться на всю ночь. Нет. Сейчас телефоны можно ставить на зарядку хоть на всю ночь, не опасаясь за батарею. На современных гаджетах стоит специальная защита, которая просто не даст дальше заряжаться, если достигнута отметка "100 %".
- Если закрыть все фоновые приложения, то разряжаться смартфон будет медленнее. Нет. Когда мы выходим из одного приложения, чтобы зайти в другое, все данные о нем сохраняются в оперативной памяти и при следующем запуске на них заряд уже не будет тратиться. Это создано специально для экономии энергии. Если же закрывать всё самостоятельно, то батарея может разрядиться даже быстрее, чем обычно.
- Чем больше МП, тем лучше фотографии. Нет. То, какие фото делает смартфон, зависит не от количества мегапикселей, а от их качества.
- Карта может размагниться, если рядом будет лежать телефон. Нет. Магнитное поле смартфоне не настолько сильное.
- Пользоваться общественным Wi-Fi опасно. Да, это правда. Нужно следить за информацией, которую вы передаёте, когда пытаетесь зайти. Вообще автор рекомендует пользоваться им с максимальной осторожностью и с VPN.
- 4G тратит больше трафика, чем 3G. Нет. Первое просто загружает информацию быстрее и больше тратит заряда..
- Функция быстрой зарядки вредит телефону. Нет. Когда телефон заряжается до 60-80 %, она автоматически отключается. Единственное, что может беспокоить, - перегрев. Но любые аккумуляторы со временем начинают работать хуже.
- Чем больше объём оперативной памяти, тем смартфон лучше. Неправда. Мало кто из нас работает сразу с пяти и более приложениями одновременно, а для них и может понадобиться 8 ГБ. Для остальных случаев - 3-4 ГБ хватит.
- Современному телефону требуется дисплей 4К. Нет. Такое нужно для компьютера или телевизора, а на маленьком экране наше зрение не может воспринимать что-то больше, чем разрешение 2K или Full HD.
- Смартфон - источник излучения. Да, но безопасного.
- Нельзя во время зарядки использовать смартфон. Можно! Только помните, что тогда телефон заряжается медленнее.
- Телефон в режиме полёта заряжается быстрее. Да. В этом режиме устройство не подключено к мобильным сетям и не определяет ваше местоположение, поэтому энергии тратится меньше.
- Смартфон мешает полётным системам. Да, это так. Поэтому лучше не рисковать и не пользоваться им при поездке на самолёте.
- Ваше местоположение нельзя будет отследить, если вы вытащите сим-карту. Нет. Это возможно, если вы продолжите пользоваться телефоном: например, по GPS.
- В пластиковом корпусе телефоны хуже остальных. Нет. Более того, пластик улучшает приём. А ещё они легче и не такие дорогие.
- Наиболее безопасное зарядное устройство - оригинальное. Совсем нет. Оборудование от любых других производителей так же безопасно, как и "родное".
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