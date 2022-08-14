Ещё один OnePlus среднего уровня: Nord 2T. Что нового и стоит ли покупать

Ведущий YouTube-канала «i-shoppers обзоры» рассказал о плюсах и минусах нового OnePlus Nord 2T по сравнению с предшествующей моделью - Nord 2.

В комплекте с Nord 2T вы получаете кабель для зарядки, блок питания в 80 Вт (у Nord 2 мощность зарядки составляла 65 Вт), чехол. По размерам и материалам 2T не отличается от Nord 2.

Дисплей здесь тоже не изменился. Это 6,43-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 90 Гц. Правда, нужно сказать, что этому дисплею всё же не хватает функции подавления мерцания.

Nord 2T выпускается с двумя комплектациями памяти: 8/128 и 12/256 ГБ. Вместо Dimensity 1200 стоит на новинке Dimensity 1300. Однако в действительности разницы между этими процессорами практически никакой нет. Это доказывают результаты тестирования ниже.