Ещё один OnePlus среднего уровня: Nord 2T. Что нового и стоит ли покупать

Ещё один OnePlus среднего уровня: Nord 2T. Что нового и стоит ли покупатьОбъясняет эксперт
Ведущий YouTube-канала «i-shoppers обзоры» рассказал о плюсах и минусах нового OnePlus Nord 2T по сравнению с предшествующей моделью - Nord 2.
В комплекте с Nord 2T вы получаете кабель для зарядки, блок питания в 80 Вт (у Nord 2 мощность зарядки составляла 65 Вт), чехол. По размерам и материалам 2T не отличается от Nord 2.
Дисплей здесь тоже не изменился. Это 6,43-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 90 Гц. Правда, нужно сказать, что этому дисплею всё же не хватает функции подавления мерцания.
Nord 2T выпускается с двумя комплектациями памяти: 8/128 и 12/256 ГБ. Вместо Dimensity 1200 стоит на новинке Dimensity 1300. Однако в действительности разницы между этими процессорами практически никакой нет. Это доказывают результаты тестирования ниже.
В целом производительность у нового смартфона неплохая. Она даст возможность, например, играть в Genshin Impact максимальных настройках. Просадки кадров, конечно, будут, но не критичные. Яркость в играх у Nord 2Т тоже не сбрасывается.
Что касается камер, то по характеристикам у Nord 2T они полностью идентичны камерам у Nord 2. Это основной объектив в 50 МП с оптической стабилизацией, широкоугольный в 8 МП, «затычка» в 2 МП.
На практике фотографии с ширика Nord 2T получаются точно такими же, как на Nord 2. То же самое касается основного модуля и фронтальной камеры. А вот в видеосъёмке видна между аппаратами разница. В 1080p всё получается плавно и стабильно, а вот в 4К стабилизация у 2T уже не работает. Это значит, что производитель «урезал» возможности съёмки в 4К, так как у Nord 2 есть в этом режиме стабилизация.
Объём аккумулятора у Nord 2T не изменился: это всё те же 4500 мА*ч. Автономность тоже у аппаратов Nord 2 и 2T идентичная.
Что касается скорости зарядки, то особых изменений в этом плане тоже нет. Так, Nord 2 полностью заряжался за 32 минуты, а Nord 2T - за 28 минут.
Вывод
В целом OnePlus Nord 2T - это почти полная копия Nord 2. Новинка не предлагает вообще ничего нового по сравнению с предшественником. Поэтому вместо него вполне можно взять Nord 2 или другую модель китайских производителей (за ту же стоимость).