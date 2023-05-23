Если вы сомневались, покупать Xiaomi Poco F5 или нет — не сомневайтесь и покупайте

В комплекте с Xiaomi Poco F5 идёт силиконовый чехол, блок питания на 67 Вт, кабель USB-C. Также на экран смартфона сразу же наклеена плёнка. При этом задняя крышка устройства сделана из пластика, как и боковые рамки. Оснащён аппарат также ИК-портом, разъёмом для наушников.

Дисплей у Poco F5 действительно очень хороший. Он имеет диагональ 6,7 дюйма, OLED-матрицу, разрешение Full HD, частоту обновления 120 Гц. Экран очень яркий, причём проблемы с ШИМом у него нет.

Новинка получила процессор Snapdragon 7 Plus Gen 2. Это как флагманский процессор прошлого года, но с немного пониженными частотами. Однако на производительности аппарата это особо не сказывается. Тем более что на выбор есть конфигурации с 8 ГБ или 12 ГБ ОЗУ. Процессор набирает миллион баллов в AnTuTu и работает очень быстро.

Несмотря на нагрев и троттлинг, всё равно играть в различные игры на ультра-настройках и на высоких настройках будет комфортно.

С автономностью всё неплохо. Батарея у Poco F5 имеет ёмкость 5000 мА*ч, а блок питания в комплекте отличается мощностью в 67 Вт. Живёт телефон один день точно, причём к концу дня остаётся 30% заряда. В среднем вы можете рассчитывать на 6,5 часов работы экрана, при сильной нагрузке - на три часа. Заряжается с 0 до 100% телефон за чуть менее 50 минут.