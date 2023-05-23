Если вы сомневались, покупать Xiaomi Poco F5 или нет — не сомневайтесь и покупайте

Если вы сомневались, покупать Xiaomi Poco F5 или нет — не сомневайтесь и покупайтеВот какими преимуществами эта модель обладает
В рамках обзора на YouTube-канале Quke.ru эксперт рассказал об основных характеристиках Xiaomi Poco F5 и о том, почему эту модель всё-таки стоит брать.
В комплекте с Xiaomi Poco F5 идёт силиконовый чехол, блок питания на 67 Вт, кабель USB-C. Также на экран смартфона сразу же наклеена плёнка. При этом задняя крышка устройства сделана из пластика, как и боковые рамки. Оснащён аппарат также ИК-портом, разъёмом для наушников.
Дисплей у Poco F5 действительно очень хороший. Он имеет диагональ 6,7 дюйма, OLED-матрицу, разрешение Full HD, частоту обновления 120 Гц. Экран очень яркий, причём проблемы с ШИМом у него нет.
Новинка получила процессор Snapdragon 7 Plus Gen 2. Это как флагманский процессор прошлого года, но с немного пониженными частотами. Однако на производительности аппарата это особо не сказывается. Тем более что на выбор есть конфигурации с 8 ГБ или 12 ГБ ОЗУ. Процессор набирает миллион баллов в AnTuTu и работает очень быстро.
Несмотря на нагрев и троттлинг, всё равно играть в различные игры на ультра-настройках и на высоких настройках будет комфортно.
С автономностью всё неплохо. Батарея у Poco F5 имеет ёмкость 5000 мА*ч, а блок питания в комплекте отличается мощностью в 67 Вт. Живёт телефон один день точно, причём к концу дня остаётся 30% заряда. В среднем вы можете рассчитывать на 6,5 часов работы экрана, при сильной нагрузке - на три часа. Заряжается с 0 до 100% телефон за чуть менее 50 минут.
Фронтальная камера у устройства имеет 16 МП, и она очень неплохая. Правда, съёмка видео почему-то у неё лишь в Full HD. Основная камера у Xiaomi Poco тройная. Основной объектив имеет 64 МП, ультраширик - 8 МП, макро - 2 МП. Установлен здесь всё-таки бюджетный модуль, но с продвинутыми возможностями. Поэтому снимки получаются хорошие.
Звучание у смартфона стерео, но довольно простое.
Вывод
Xiaomi Poco F5 5G - это за весьма небольшие деньги модель с отличным дисплеем, приятным дизайном, хорошей автономностью, скоростью зарядки, неплохой камерой. То есть это крепкий «середняк», который точно стоит взять.