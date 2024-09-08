Есть ли прогресс? Pixel 8 и Pixel 9 подробно сравнили

На Pixel 9 стоит ультразвуковой сканер отпечатков пальца. Отрабатывает он отлично. Правда, со стеклом он не работает. При этом у «восьмёрки» сканер тоже вполне нормальный, быстрый, причём со стёклами у него проблем нет.

Разблокировка по лицу в обоих случаях при плохом освещении не работает. По дисплею разницы между устройствами практически нет. С ШИМом проблемы у обоих смартфонов.

Звук на «девятке» стал чуть шире по диапазону, чем на «восьмёрке».

Pixel 8 оснащён процессором Tensor G3 с 8 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ постоянной. Новинка Pixel 9 работает на Tensor G4 с 12 ГБ ОЗУ, 128/256 ГБ внутренней памяти. Результаты тестирования в бенчмарках — ниже. В играх же обе модели показывают себя плоховато.

Важное изменение 9-й версии состоит в том, что у неё уже нет повышенного нагрева при работе в различных приложениях.

По части автономности у Pixel 9 выходило 7−8 часов экрана, тогда как у Pixel 8 — 6 часов.

Оба устройства до 100% заряжаются за 80 минут. Влагозащита в обоих случаях полноценная — IP68.

По качеству съёмки никакой разницы между Pixel 8 и 9 вы не заметите. Видео записывать можно в 4К 60 к/с максимум, но переключение между объективами происходит очень резко, фокус иногда теряется. Примеры фото — ниже.