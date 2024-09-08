Есть ли прогресс? Pixel 8 и Pixel 9 подробно сравнили

Есть ли прогресс? Pixel 8 и Pixel 9 подробно сравнилиВ целом 9-ка стала действительно лучше
На Pixel 9 стоит ультразвуковой сканер отпечатков пальца. Отрабатывает он отлично. Правда, со стеклом он не работает. При этом у «восьмёрки» сканер тоже вполне нормальный, быстрый, причём со стёклами у него проблем нет.
Разблокировка по лицу в обоих случаях при плохом освещении не работает. По дисплею разницы между устройствами практически нет. С ШИМом проблемы у обоих смартфонов.
Звук на «девятке» стал чуть шире по диапазону, чем на «восьмёрке».
Pixel 8 оснащён процессором Tensor G3 с 8 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ постоянной. Новинка Pixel 9 работает на Tensor G4 с 12 ГБ ОЗУ, 128/256 ГБ внутренней памяти. Результаты тестирования в бенчмарках — ниже. В играх же обе модели показывают себя плоховато.
Важное изменение 9-й версии состоит в том, что у неё уже нет повышенного нагрева при работе в различных приложениях.
По части автономности у Pixel 9 выходило 7−8 часов экрана, тогда как у Pixel 8 — 6 часов.
Оба устройства до 100% заряжаются за 80 минут. Влагозащита в обоих случаях полноценная — IP68.
По качеству съёмки никакой разницы между Pixel 8 и 9 вы не заметите. Видео записывать можно в 4К 60 к/с максимум, но переключение между объективами происходит очень резко, фокус иногда теряется. Примеры фото — ниже.
Вывод
В целом всё же сейчас лучше немного доплатить и взять Pixel 9. У новинки лучше эргономика, внешний вид, меньше проблем с нагревом, выше автономность, чуть ярче дисплей и чуть лучше звук. Довольно значительные недостатки 8-й версии — это нагрев и автономность. Однако если у вас выбор между Pixel 8 за 45 тысяч рублей и Pixel 9 за 75 тысяч рублей, то лучше подождать до конца года и купить потом 9-ю версию за примерно 60 тысяч.