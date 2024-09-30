Есть ли разница между новым Samsung S24 FE и старым S23 FE по качеству камер

Оба смартфона - S23 FE и S24 FE - имеют схожий стиль обработки изображений. При этом S24 FE днём лучше работает со светлыми цветами и точнее отображает их по сравнению с S23 FE. Также у новинки более яркая цветовая палитра по сравнению с предшественником. S23 FE лучше справляется с тёмными участками на снимках. Ещё более заметна эта разница при сравнении ультрашириков смартфонов.

При 10-кратном увеличении более резким изображение выглядит на S24 FE по сравнению с S23 FE. При 2-кратном увеличении у нового смартфона получается более сбалансированная с точки зрения резкости картинка, при 3-кратном увеличении же разница минимальна.

Портретные снимки тоже выходят более удачными на S24 FE. Фото на фронтальную камеру по цветопередаче приятнее тоже у новинки.