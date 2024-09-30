Есть ли разница между новым Samsung S24 FE и старым S23 FE по качеству камер

Есть ли разница между новым Samsung S24 FE и старым S23 FE по качеству камерИногда они почти не отличались друг от друга
Оба смартфона - S23 FE и S24 FE - имеют схожий стиль обработки изображений. При этом S24 FE днём лучше работает со светлыми цветами и точнее отображает их по сравнению с S23 FE. Также у новинки более яркая цветовая палитра по сравнению с предшественником. S23 FE лучше справляется с тёмными участками на снимках. Ещё более заметна эта разница при сравнении ультрашириков смартфонов.
При 10-кратном увеличении более резким изображение выглядит на S24 FE по сравнению с S23 FE. При 2-кратном увеличении у нового смартфона получается более сбалансированная с точки зрения резкости картинка, при 3-кратном увеличении же разница минимальна.
Портретные снимки тоже выходят более удачными на S24 FE. Фото на фронтальную камеру по цветопередаче приятнее тоже у новинки.
Что касается видеосъёмки, то на S24 FE изображение менее контрастное и более светлое в целом. При этом у старого S23 FE картинка более насыщенная. При переходе на сверхширик видно, что у новинки шире динамический диапазон. Также при 3-кратном увеличении заметно, что у S23 FE проблемы со стабилизацией.
Ночные селфи-фото получаются более приятными по оттенку кожи на S24 FE.
Со всеми фотографиями вы можете ознакомиться выше.