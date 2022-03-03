Есть ли смысл покупать б/у флагман Samsung: сравнение камер S21 Ultra против Note 20 Ultra

Ведущий канала «Честный блог» на YouTube сравнил Samsung Note 20 Ultra с новым Samsung S21 Ultra по качеству камер.

Сначала эксперт рассмотрел особенности видеосъёмки смартфонов. При съёмке на фронтальную камеру заметно, что в версии Note 20 Ultra больше засветов, а вот сама картинка более жёлтая на S21 Ultra.

Сильно заметна разница в детализации при съёмке на основную камеру вечером и ночью, причём сохраняется это и при увеличении объектов: победителем в этом плане оказывается новый Samsung. Также более тёмное изображение в ночное время выходит на S21 Ultra. Стабилизация тоже лучше при использовании зума на новой версии Samsung.

Днём цветопередача несколько отличается у аппаратов. У S21 Ultra снег более белый, у Note 20 Ultra - более голубой. Однако в целом снимают оба устройства примерно одинаково. При использовании зума днём снег становится на S21 Ultra синеватым, а на Note 20 Ultra остаётся белым. При 10-кратном увеличении на S21 Ultra в отличие от младшей модели стабилизация работа очень хорошо.

Затем перешёл ведущий к фотографиям. Первым делом он оценил портретные снимки. Более контрастные и детализированные фото выходят на S21 Ultra по сравнению с Note 20 Ultra. Если же использовать зум без режима портрета, то новая модель Samsung даст множество артефактов, хотя деталей на снимке будет больше. Даже на фото, сделанных в вечернее время, заметно, что детализация у S21 Ultra стала лучше. В помещении цвет кожи приятнее всё же при этом получается на Note 20 Ultra.

Далее были ночные и вечерние фото. На S21 Ultra получаются снимки более светлые и - временами - более детализированные. Причём это касается и основного модуля, и широкоугольного. Однако разница в целом очень незначительная. В то же время иногда с засветами и деталями справляется лучше, наоборот, Note 20 Ultra. При использовании ночного режима фото лучше получаются на S21 Ultra.