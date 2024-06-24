Есть ли в реальной жизни разница между камерами Vivo X100 Pro и X100 Ultra

При съёмке на селфи-камеру у Vivo X100 Ultra почему-то не хватает динамического диапазона по сравнению с Pro-версией. При этом оба смартфона умеют записывать на этот объектив в 4К 60 к/с.

Днём в 4К 60 к/с оба устройства видео снимают отлично. Но ультра-версия выдаёт более детализированную картинку, она также может максимум увеличивать в 20 раз, а Pro-версия — в 10.

На основной камере также у Ultra-версии лучше динамический диапазон по сравнению с Pro. Это заметно и ночью.

Днём по деталям в целом фото получаются в обоих случаях практически одинаковые.