Телефоны
Опубликовано 24 июня 2024, 17:15
1 мин.

Есть ли в реальной жизни разница между камерами Vivo X100 Pro и X100 Ultra

Их протестировали в разных сценариях
Одни из лучших китайских смартфонов по камере Vivo X100 Pro и X100 Ultra сравнили. Эксперт YouTube-канала «ЧЕСТНЫЙ БЛОГ» узнал, действительно ли Vivo X100 Ultra снимает лучше, чем X100 Pro.
Есть ли в реальной жизни разница между камерами Vivo X100 Pro и X100 Ultra
© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

При съёмке на селфи-камеру у Vivo X100 Ultra почему-то не хватает динамического диапазона по сравнению с Pro-версией. При этом оба смартфона умеют записывать на этот объектив в 4К 60 к/с.

Днём в 4К 60 к/с оба устройства видео снимают отлично. Но ультра-версия выдаёт более детализированную картинку, она также может максимум увеличивать в 20 раз, а Pro-версия — в 10.

На основной камере также у Ultra-версии лучше динамический диапазон по сравнению с Pro. Это заметно и ночью.

Днём по деталям в целом фото получаются в обоих случаях практически одинаковые.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

В ночное время снимки получаются обычно лучше на Ultra-версии Vivo. При увеличении как днём, так и ночью фото более детализированные тоже на Ultra.

Селфи-фото с лучшим HDR вышли на X100 Ultra. Лучше он и по деталям.

С примерами снимков вы можете ознакомиться выше.