Есть ли в реальной жизни разница между камерами Vivo X100 Pro и X100 Ultra

Есть ли в реальной жизни разница между камерами Vivo X100 Pro и X100 UltraИх протестировали в разных сценариях
При съёмке на селфи-камеру у Vivo X100 Ultra почему-то не хватает динамического диапазона по сравнению с Pro-версией. При этом оба смартфона умеют записывать на этот объектив в 4К 60 к/с.
Днём в 4К 60 к/с оба устройства видео снимают отлично. Но ультра-версия выдаёт более детализированную картинку, она также может максимум увеличивать в 20 раз, а Pro-версия — в 10.
На основной камере также у Ultra-версии лучше динамический диапазон по сравнению с Pro. Это заметно и ночью.
Днём по деталям в целом фото получаются в обоих случаях практически одинаковые.
В ночное время снимки получаются обычно лучше на Ultra-версии Vivo. При увеличении как днём, так и ночью фото более детализированные тоже на Ultra.
Селфи-фото с лучшим HDR вышли на X100 Ultra. Лучше он и по деталям.
С примерами снимков вы можете ознакомиться выше.