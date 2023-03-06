Этот Samsung не хуже нового S23 Plus, но на 30 тысяч рублей дешевле

Этот Samsung не хуже нового S23 Plus, но на 30 тысяч рублей дешевлеВот в чём разница между Galaxy S23 Plus и S21 FE
Ведущий YouTube-канала Quke.ru Андрей рассказал, чем Samsung Galaxy S21 FE отличается от нового S23 Plus и какой из них стоит брать.
Фото: Quke.ru
В одном из выпусков на YouTube-канале Quke.ru эксперт Андрей сравнил в работе и по характеристикам смартфоны Samsung Galaxy S21 FE и S23 Plus. Последний сейчас стоит в версии с 256 ГБ в районе 87 тысяч рублей, а S21 FE - около 55 тысяч рублей (без учёта скидок). Есть ли смысл вообще переплачивать?
У S23 Plus задний корпус сделан из стекла, а боковые рамки - из металла. В то же время у S21 FE задняя панель и рамки сделаны из пластика. Поэтому когда вы берёте в руки эти смартфоны, то сразу понимаете, какой из них стоит дороже.
По габаритам и по эргономике эти устройства идентичны. Сканер отпечатка чуть быстрее работает на S23 Plus. Поддержка стерео, беспроводной зарядки, защита от воды и пыли по стандарту IP68 есть в обоих смартфонах.
Что касается дисплея, то экраны практически ничем не отличаются, кроме диагонали: у S23 Plus она составляет 6,6 дюйма, у S21 FE - 6,4 дюйма. Кроме того, в целом дисплей немного ярче у Galaxy S23 Plus.
Из процессоров стоят на S23 Plus - Snapdragon 8 Gen 2 (самый топовый на сегодня), на S21 FE - Snapdragon 888 или Exynos 2100. Даже при повседневном пользовании смартфонами разница в скорости открытия приложений ощущается, но она незначительная. Поэтому для бытовых задач оба устройства подойдут идеально. И даже в играх они показывают близкие результаты по производительности.
По автономности лидирует тоже S23 Plus: он живёт дольше, у него объём аккумулятора составляет 4700 мАч (против 4500 мАч у S21 FE), а максимальная мощность зарядки - 45 Вт (против 25 Вт у S21 FE). Полностью Galaxy S23 Plus заряжается с 45-ваттной зарядкой за 56 минут, S21 FE с 25-ваттной - за 1 час 15 минут.
С точки зрения камер всё неоднозначно. Фронтальная камера на том и на другом устройстве делает практически одинаковые снимки. Блок основных камер состоит из основного объектива (50 МП у S23 Plus и 12 МП у S21 FE), телевика (10 МП в обоих случаях), ультраширика (12 МП). Во всех условиях по качеству съёмки фото и видео на основную камеру S23 Plus тоже превосходит Galaxy S21 FE. У него больше деталей и меньше шумов на снимках.
Вывод
В целом Samsung Galaxy S23 Plus лучше, чем S21 FE, во всём. И это действительно чувствуется при пользовании одним и другим смартфоном. Но если вы не хотите платить много за крутой смартфон с влагозащитой, хорошей производительностью и т.п., то берите Galaxy S21 FE: он хоть и дешевле, но точно не в два раза хуже S23 Plus.