Этот Samsung не хуже нового S23 Plus, но на 30 тысяч рублей дешевле

В одном из выпусков на YouTube-канале Quke.ru эксперт Андрей сравнил в работе и по характеристикам смартфоны Samsung Galaxy S21 FE и S23 Plus. Последний сейчас стоит в версии с 256 ГБ в районе 87 тысяч рублей, а S21 FE - около 55 тысяч рублей (без учёта скидок). Есть ли смысл вообще переплачивать?

У S23 Plus задний корпус сделан из стекла, а боковые рамки - из металла. В то же время у S21 FE задняя панель и рамки сделаны из пластика. Поэтому когда вы берёте в руки эти смартфоны, то сразу понимаете, какой из них стоит дороже.

По габаритам и по эргономике эти устройства идентичны. Сканер отпечатка чуть быстрее работает на S23 Plus. Поддержка стерео, беспроводной зарядки, защита от воды и пыли по стандарту IP68 есть в обоих смартфонах.

Что касается дисплея, то экраны практически ничем не отличаются, кроме диагонали: у S23 Plus она составляет 6,6 дюйма, у S21 FE - 6,4 дюйма. Кроме того, в целом дисплей немного ярче у Galaxy S23 Plus.

Из процессоров стоят на S23 Plus - Snapdragon 8 Gen 2 (самый топовый на сегодня), на S21 FE - Snapdragon 888 или Exynos 2100. Даже при повседневном пользовании смартфонами разница в скорости открытия приложений ощущается, но она незначительная. Поэтому для бытовых задач оба устройства подойдут идеально. И даже в играх они показывают близкие результаты по производительности.