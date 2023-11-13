Этот Samsung — один из лучших бюджетных смартфонов по ремонтопригодности

Ищете недорогой и надёжный смартфон, который будет легко отремонтировать в случае чего? Тогда присмотритесь к Galaxy A05s.

После снятия задней панели вам нужно будет окрутить 17 винтиков. Это позволит вам снять пластиковый корпус аппарата.

Для замены экрана вам нужно будет снять заднюю панель, открутить винтики, отсоединить два верхних кабеля от основной платы и один нижний - от дополнительной. Далее необходимо нагреть лицевую часть телефона, снять дисплей и заменить его на новый.