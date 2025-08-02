Фил из "Честного Блога" перечислил лучшие смартфоны для покупки в 2025 г.

Менее 10 тысяч рублей

Honor X6C. Работает он на Helio G81 Ultra. Также вы получите большой аккумулятор на 5300 мА*ч, частоту обновления 120 Гц, зарядку на 35 Вт. При этом важно, если вы берёте 6 или 8 ГБ оперативной памяти, покупать модель с минимум 256 ГБ внутренней.

Samsung Galaxy A06. Здесь стоит уже G85. Смартфон оснащён также камерой на 50 МП, батареей на 5000 мА*ч. Но важный момент: у него нет NFC.

До 20 тысяч рублей

Poco X7. Это случай, когда вы можете купить смартфон и ни о чём не беспокоиться ближайшие несколько лет. Здесь уже стереодинамики, AMOLED-экран, частота обновления 120 Гц, камера на 50 МП, есть ультраширик, возможность снимать видео в 4К.

CMF Phone 2 Pro. У него есть слот под карту памяти, AMOLED-дисплей на 120 Гц, основная камера на 50 МП, а ещё есть телевик. Зарядка у этого смартфона на 33 Вт. Приобрести его можно только на AliExpress за 18 тысяч рублей.

IQOO Z9 Turbo Plus. Вместе с этим смартфоном вы получите аккумулятор на 6400 мА*ч, зарядку на 80 Вт, частоту обновления экрана 144 Гц. Однако он доступен только с китайской прошивкой, у него нет 7 и 20 бэндов.

IQOO Neo Z10. Ещё один вариант до 20 тысяч рублей. В целом IQOO - одни из самых быстро работающих смартфонов.

OnePlus Nord SE5. Устройство с огромным аккумулятором на 7100 мА*ч, но купить этот смартфон можно только на маркетплейсах.

20-30 тысяч рублей

Poco X7 Pro. Работает смартфон на мощном MediaTek 8400 Ultra. Также он имеет аккумулятор на 6000 мА*ч, зарядку на 90 Вт, влагозащиту по стандарту IP68 и IP69. Правда, датчик приближения здесь программный.

Poco F7. У него тоже топовый процессор, но с камерами похуже.

Realme 14 Pro Plus. Его стоит брать, если для вас важна камера. Процессор здесь менее мощный, но фотографирует смартфон лучше. Ещё у него есть зарядка на 80 Вт, аккумулятор на 6000 мА*ч.

Samsung Galaxy A56. Это просто хороший и стабильный аппарат. Вы получите также влагозащиту, хорошую камеру, металлический корпус. Кроме того, можете взять и А55.

Realme P3 Ultra 5G. У него большая батарея на 6000 мА*ч, зарядка на 80 Вт и хорошая производительность.