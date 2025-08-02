Фил из "Честного Блога" перечислил лучшие смартфоны для покупки в 2025 г.Можете их заказывать уже сейчас
Менее 10 тысяч рублей
Honor X6C. Работает он на Helio G81 Ultra. Также вы получите большой аккумулятор на 5300 мА*ч, частоту обновления 120 Гц, зарядку на 35 Вт. При этом важно, если вы берёте 6 или 8 ГБ оперативной памяти, покупать модель с минимум 256 ГБ внутренней.
Samsung Galaxy A06. Здесь стоит уже G85. Смартфон оснащён также камерой на 50 МП, батареей на 5000 мА*ч. Но важный момент: у него нет NFC.
До 20 тысяч рублей
Poco X7. Это случай, когда вы можете купить смартфон и ни о чём не беспокоиться ближайшие несколько лет. Здесь уже стереодинамики, AMOLED-экран, частота обновления 120 Гц, камера на 50 МП, есть ультраширик, возможность снимать видео в 4К.
CMF Phone 2 Pro. У него есть слот под карту памяти, AMOLED-дисплей на 120 Гц, основная камера на 50 МП, а ещё есть телевик. Зарядка у этого смартфона на 33 Вт. Приобрести его можно только на AliExpress за 18 тысяч рублей.
IQOO Z9 Turbo Plus. Вместе с этим смартфоном вы получите аккумулятор на 6400 мА*ч, зарядку на 80 Вт, частоту обновления экрана 144 Гц. Однако он доступен только с китайской прошивкой, у него нет 7 и 20 бэндов.
IQOO Neo Z10. Ещё один вариант до 20 тысяч рублей. В целом IQOO - одни из самых быстро работающих смартфонов.
OnePlus Nord SE5. Устройство с огромным аккумулятором на 7100 мА*ч, но купить этот смартфон можно только на маркетплейсах.
20-30 тысяч рублей
Poco X7 Pro. Работает смартфон на мощном MediaTek 8400 Ultra. Также он имеет аккумулятор на 6000 мА*ч, зарядку на 90 Вт, влагозащиту по стандарту IP68 и IP69. Правда, датчик приближения здесь программный.
Poco F7. У него тоже топовый процессор, но с камерами похуже.
Realme 14 Pro Plus. Его стоит брать, если для вас важна камера. Процессор здесь менее мощный, но фотографирует смартфон лучше. Ещё у него есть зарядка на 80 Вт, аккумулятор на 6000 мА*ч.
Samsung Galaxy A56. Это просто хороший и стабильный аппарат. Вы получите также влагозащиту, хорошую камеру, металлический корпус. Кроме того, можете взять и А55.
Realme P3 Ultra 5G. У него большая батарея на 6000 мА*ч, зарядка на 80 Вт и хорошая производительность.
30-50 тысяч рублей
Huawei Pura 70. У него лучшая камера за свою цену. Вы сможете снимать в 4К 60 к/с с оптической стабилизацией. Однако здесь нет "из коробки" Google-сервисов.
OnePlus 13T. Это очень компактный смартфон с большим аккумулятором на 5850 мА*ч, быстрой зарядкой на 80 Вт, основной камерой и телевиком на 50 МП. Правда, поддержки беспроводной зарядки нет.
IQOO Neo 10. Здесь процессор Snapdragon 8s Gen 3, аккумулятор на 7000 мА*ч, зарядка на 120 Вт. Стоит смартфон менее 40 тысяч рублей.
Honor 400 Pro. У него стоит флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 3, аккумулятор на 6000 мА*ч, основная камера на 200 МП с оптической стабилизацией, телевик на 50 МП тоже с оптической стабилизацией. Однако здесь также виртуальный датчик приближения, что может стать проблемой.
iPhone 16е. В целом его ценность состоит в том, что это недорогой iPhone. Конечно, вы получите всего 60 Гц, небольшой аккумулятор, но камера у этого смартфона хорошая.
50-70 тысяч рублей
OnePlus 13. По камере он проигрывает остальным флагманам, но в целом это крутой смартфон. У него топовый процессор, однако в комплекте нет зарядки и чехла. Также при покупке китайской версии вам придётся разблокировать смартфон при помощи специального кода, полученного от продавца.
IQOO 13. Камеры здесь тоже посредственные, но смартфон сам по себе мощный.
Samsung Galaxy S25. Единственный его минус - это батарея на 4000 мА*ч. Также у него по сравнению с другими не лучшие камеры и не лучшая автономность.
Vivo X10 Pro Mini. Компактный смартфон с аккумулятором на 5700 мА*ч, зарядкой на 90 Вт. Но он не продаётся официально в России.
Xiaomi 15. Этот смартфон тоже компактный, однако камеры у него "средние".
Huawei Mate 70 Pro. Один из самых широких смартфонов. У него также есть Face ID, быстрая зарядка на 100 Вт, но процессор установлен не топовый.
Vivo X200 Pro. Это топ за свои деньги, настоящий флагман. Однако у него стоит китайский софт, который нужно убирать.
Honor Magic 7 Pro. Его без проблем можно купить в России. Но если вам нужны прямо лучшие камеры, то лучше смотреть в сторону Vivo.
70 тысяч рублей и больше
Samsung Galaxy S25 Ultra. В отличие от всех китайских флагманов у него нет никаких "костылей". Из минусов - это не очень быстрая зарядка и не очень большой аккумулятор. Кроме того, у S25 Ultra чуть похуже камеры, чем у конкурентов из Китая.
Vivo X200 Ultra. Один из лучших камерофонов (правда, у основной камеры фокусное расстояние на 23 мм, а 35 мм). Также вы получите аккумулятор на 6000 мА*ч. Главный недостаток этой модели - отсутствие 7 бэнда.
Huawei Pura 80 Ultra. Он хорошо в плане съёмки фото и видео, но не с точки зрения производительности.
iPhone 16 Pro Max. Отличный выбор для тех, кто любит Айфоны.
Galaxy Z Fold7. Он более универсальный, но не особо интересен по камерам.
Honor Magic V5. Ещё один вариант хорошего складного смартфона. При этом у Vivo X Fold 5 лучше камеры.
Asus ROG Phone 9. Его можно смело рекомендовать всем геймерам.