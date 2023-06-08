Флагманские смартфоны Honor и Oppo 2023 года сравнили по качеству камер

Флагманские смартфоны Honor и Oppo 2023 года сравнили по качеству камерКто всё-таки лучше?
Ведущий YouTube-канала Han's Tech Talk рассказал, какой смартфон лучше по камерам: Oppo Reno 10 Pro Plus или Honor 90 Pro.
Селфи-камера снимает видео немного лучше у Honor 90 Pro. Кроме того, у него лучше работает стабилизация по сравнению с Oppo Reno 10 Pro Plus и шире динамический диапазон. Однако с ярким задним фоном лучше справляется уже Oppo.
На снимках людей у Oppo тон кожи получается естественный, а ещё он выдаёт много деталей. В то же время Honor сильно обрабатывает фото, и на них на коже почти нет деталей, намного мягче текстуры.
В портретных фотографиях показывает себя заметно лучше Reno 10 Pro Plus. У него отличное распознавание краёв и реалистичная цветокоррекция, лучше тени и текстуры. Также он выдаёт больше деталей, сбалансированную контрастность.
Гораздо лучше селфи получаются тоже на Oppo. По качеству они действительно похожи на флагманские по сравнению с Honor.
В помещении с фото справляются хорошо оба смартфона. Однако лучшая цветокоррекция, лучший баланс белого, контрастность, больше деталей на Oppo.
По части видеосъёмки в ночное время тоже выигрывает Oppo. У него меньше шумов, лучше контраст и разрешение.
В ночном режиме фото получаются тоже лучше на Oppo. Он как минимум выдаёт больше деталей, чем Honor. У него также меньше шума и в целом обработка лучше.
В дневное время на снимках у Oppo немного лучшая экспозиция и немного лучший баланс белого. Иногда у него шире и динамический диапазон.
Также эксперт сделал несколько снимков с увеличением в 5 раз. И вновь заметно лучше оказывается Oppo Reno 10 Pro Plus. По качеству эти фото действительно флагманские.
Сверхширик у Oppo имеет 8 МП, у Honor - 12 МП. Но если сравнивать их на деле, то справляется с дневными и ночными фотографями объектив лучше у Oppo. У него лучше экспозиция, более широкий динамический диапазон, меньше шума, сбалансированные тени.
Оба флагманских смартфона могут записывать видео в 4К 30 к/с. У Oppo при этом оптическая стабилизация, и она работает хорошо. У него также лучше обработка текстур, есть чёткие детали, лучше цветопередача и баланс белого.
Вывод
В целом производительность Oppo Reno 10 Pro Plus была намного лучше, чем у Honor 90 Pro. И показал себя Oppo именно как флагман.