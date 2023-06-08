Флагманские смартфоны Honor и Oppo 2023 года сравнили по качеству камер

Селфи-камера снимает видео немного лучше у Honor 90 Pro. Кроме того, у него лучше работает стабилизация по сравнению с Oppo Reno 10 Pro Plus и шире динамический диапазон. Однако с ярким задним фоном лучше справляется уже Oppo.

На снимках людей у Oppo тон кожи получается естественный, а ещё он выдаёт много деталей. В то же время Honor сильно обрабатывает фото, и на них на коже почти нет деталей, намного мягче текстуры.

В портретных фотографиях показывает себя заметно лучше Reno 10 Pro Plus. У него отличное распознавание краёв и реалистичная цветокоррекция, лучше тени и текстуры. Также он выдаёт больше деталей, сбалансированную контрастность.

Гораздо лучше селфи получаются тоже на Oppo. По качеству они действительно похожи на флагманские по сравнению с Honor.

В помещении с фото справляются хорошо оба смартфона. Однако лучшая цветокоррекция, лучший баланс белого, контрастность, больше деталей на Oppo.