Флагманские смартфоны iPhone, OnePlus и Xiaomi сравнили по времени работы от аккумулятора

Эксперт Fiiber в выпуске на YouTube сравнил по автономности флагманы OnePlus 10 Pro, Xiaomi 12 Pro и iPhone 14 Pro. Будет ли iPhone держать заряд лучше остальных?

Для того чтобы узнать, какая модель из перечисленных лучше в плане автономности, ведущий тестировал все смартфоны в течение пяти часов. Он запускал видео, камеру, различные приложения, бенчмарки, игры и пр. Напомним, что iPhone 14 Pro оснащён OLED-экраном с диагональю 6,1 дюйма, поддержкой Dolby Vision, частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью в 2000 нит; у Xiaomi и OnePlus почти всё то же самое за исключением AMOLED-матрицы и яркости в 1300 нит (OnePlus 10 Pro) и 1500 нит (Xiaomi 12 Pro).

Спустя час у Xiaomi осталось 99% заряда, у OnePlus - 90%, а у iPhone 14 Pro - 94%. Через два часа осталось у смартфонов 90, 81 и 81% заряда соответственно.

Ещё через один час записи видео в 1080p у Xiaomi 12 Pro осталось 72% заряда, у OnePlus 10 Pro - 64%, у iPhone 14 Pro - 58%.