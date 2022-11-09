Флагманский OnePlus против флагманского игрового Vivo: у кого самые быстрые смартфоны?Сравнивались Vivo iQOO 9T и OnePlus 10T
Если вы собираетесь приобрести дорогой смартфон от OnePlus или Vivo, то результаты этого тестирования вам помогут. Ведущий канала Techniqued на YouTube выяснил, какой флагман работает быстрее: OnePlus 10T или Vivo iQOO 9T.
И OnePlus 10T, и Vivo iQOO 9T оснащены новейшим процессором Snapdragon 8+ Gen 1. Также у каждого из этих аппаратов 12 ГБ оперативной памяти, а работают они на Android 12. Для тестирования скорости работы этих устройств эксперт запускал на них одновременно различные приложения и игры.
Asphalt 9 загрузилась быстрее на игровом Vivo iQOO 9T. Но разница составила всего долю секунды. То же самое касается Call of Duty.
Кроме того, при открытии Play Store быстрее оказался уже OnePlus. Обходит этот смартфон конкурента также по скорости открытия и загрузки Facebook*, Instagram*, Amazon. Twitter, Spotify, Netflix, YouTube быстрее запустились уже на Vivo.
Быстрее открыл OnePlus и менеджер файлов, и настройки, и приложение камеры, и Google Maps.
Вывод
С загрузкой игр, как выяснилось, действительно быстрее справляется Vivo iQOO 9T. В остальных же задачах временами его обходит OnePlus 10T.
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