Флагманский OnePlus против флагманского игрового Vivo: у кого самые быстрые смартфоны?

И OnePlus 10T, и Vivo iQOO 9T оснащены новейшим процессором Snapdragon 8+ Gen 1. Также у каждого из этих аппаратов 12 ГБ оперативной памяти, а работают они на Android 12. Для тестирования скорости работы этих устройств эксперт запускал на них одновременно различные приложения и игры.

Asphalt 9 загрузилась быстрее на игровом Vivo iQOO 9T. Но разница составила всего долю секунды. То же самое касается Call of Duty.

Кроме того, при открытии Play Store быстрее оказался уже OnePlus. Обходит этот смартфон конкурента также по скорости открытия и загрузки Facebook*, Instagram*, Amazon. Twitter, Spotify, Netflix, YouTube быстрее запустились уже на Vivo.