Флагманский смартфон Samsung без переплаты: сравнение S21 FE и S21

Флагманский смартфон Samsung без переплаты: сравнение S21 FE и S21Об устройствах рассказали в выпуске на YouTube-канале «Smart Обзор»
Смартфоны Galaxy S21 и S21 FE во многом похожи. Но какой из них лучше выбрать? Для ответа на этот вопрос ведущий канала «Smart Обзор» сравнил эти аппараты по основным характеристикам.
Что касается комплектации, то она абсолютно идентична у этих моделей Samsung. При этом защитная плёнка на S21 наклеена сразу, а вот на S21 FE пришлось наклеивать уже в магазине.
А вот в руке S21 лучше лежит, чем S21 FE. Связано это с габаритами устройства: модель S21 меньше, ей легко пользоваться одной рукой.
По дисплею аппараты максимально близки. В обоих случаях экран яркий, с насыщенными цветами. Правда, максимальная яркость при этом больше всё же у FE-версии.
Что касается звука, то S21 по этому параметру побеждает. Музыку воспроизводит он громче, в целом звук выходит более сочным, близким к S21 Ultra.
Вибрация чуть мощнее также на S21 по сравнению с S21 FE. То же самое касается сканера отпечатка пальцев: у S21 он срабатывает быстрее и сам по себе точнее.
Далее эксперт оценил производительность. На Samsung S21 FE установлен Snapdragon 888, на S21 - Snapdragon 888/Exynos 2100. На последнем объём оперативной памяти составляет 8ГБ, на S21 FE - 6 или 8 ГБ.
В тесте Antutu при первом и втором прогоне лучший результат был у S21 FE, а вот к третьему его производительность уже снизилась.
При прохождении Genshin Impact с максимальным FPS у S21 частота кадров сначала равнялась 45-50 к/с, спустя пять минут снизилась до 30-35 к/с, а через 10 минут стали появляться просадки до 25 к/с. В процессе 30-минутной игры смартфон нагрелся до 46 градусов, то есть очень сильно.
В то же время FE-модель вела себя в игре даже немного хуже S21. Нагревалась она тоже примерно до 45 градусов, но вот число кадров было ниже: спустя полчаса игры FPS падал до 13-15 к/с, а в среднем находился на уровне 25-30 к/с.
Автономность у смартфонов довольно средняя. Оба аппарата дают примерно 5-6 часов работы экрана, то есть хватит их на полный день. В то же время по результатам тестирования FE работает чуть дольше, но по факту разница эта не ощущается вообще. Заряжается вместе с тем S21 немного быстрее: за 60 минут - на 95 процентов, в то время как S21 FE - на 90.
Что касается фото, то при хорошем освещении они получаются идентичными с S21 и S21 FE. В тени же иногда S21 ошибается с автофокусировкой. В помещении временами появляются шумы на снимках то у одного, то у другого смартфона. В целом немного лучше фотографии получаются с Galaxy S21. В плане видео снимают устройства также одинаково хорошо.
Примеры снимков - ниже.
По мнению эксперта, оба смартфона получились удачными. Они имеют очень много общих черт, а вот главное их отличие - габариты. В целом же больше ведущему понравился именно S21 за счёт более компактного размера. Правда, если вам нужна диагональ чуть больше, то стоит присмотреться к S21 FE.