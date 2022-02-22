Флагманский смартфон Samsung без переплаты: сравнение S21 FE и S21

Смартфоны Galaxy S21 и S21 FE во многом похожи. Но какой из них лучше выбрать? Для ответа на этот вопрос ведущий канала «Smart Обзор» сравнил эти аппараты по основным характеристикам.

Что касается комплектации, то она абсолютно идентична у этих моделей Samsung. При этом защитная плёнка на S21 наклеена сразу, а вот на S21 FE пришлось наклеивать уже в магазине.

А вот в руке S21 лучше лежит, чем S21 FE. Связано это с габаритами устройства: модель S21 меньше, ей легко пользоваться одной рукой.

По дисплею аппараты максимально близки. В обоих случаях экран яркий, с насыщенными цветами. Правда, максимальная яркость при этом больше всё же у FE-версии.

Что касается звука, то S21 по этому параметру побеждает. Музыку воспроизводит он громче, в целом звук выходит более сочным, близким к S21 Ultra.

Вибрация чуть мощнее также на S21 по сравнению с S21 FE. То же самое касается сканера отпечатка пальцев: у S21 он срабатывает быстрее и сам по себе точнее.

Далее эксперт оценил производительность. На Samsung S21 FE установлен Snapdragon 888, на S21 - Snapdragon 888/Exynos 2100. На последнем объём оперативной памяти составляет 8ГБ, на S21 FE - 6 или 8 ГБ.

В тесте Antutu при первом и втором прогоне лучший результат был у S21 FE, а вот к третьему его производительность уже снизилась.