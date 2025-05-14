Флагманы без переплаты OnePlus 13 и Honor Magic 7 Pro сравнили

Глобальная версия OnePlus 13 в комплекте не имеет почти ничего. Вы получаете только кабель. В китайской и индийской же версии зарядка и чехол идут в коробке. Honor Magic 7 Pro продаётся вместе с чехлом, зарядкой, кабелем.

Сделаны оба смартфона из металла и стекла. При этом более массивно ощущается Honor. У OnePlus есть фирменный переключатель режимов звука. Оба флагмана имеют защиту по стандарту IP69.

Диагональ у OnePlus - 6,82" AMOLED, у Honor - OLED 6,8". Разрешение у первого 3168х1440, у второго - 2800х1280. Плотность пикселей у первого 510 ppi, у второго - 453 ppi. LTPO есть в обоих случаях: от 1 до 120 Гц. Стекло у обоих смартфонов с закруглением по краям. Magic 7 Pro обладает преимуществом по яркости, а по ШИМу результаты у устройств схожие.

В обоих случаях стоит Snapdragon 8 Elite. При этом в глобальной версии OnePlus предлагает объём памяти 12/256 и 16/512 ГБ, Honor - 12/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ. С результатами в бенчмарках вы можете ознакомиться ниже.