Флагманы без переплаты OnePlus 13 и Honor Magic 7 Pro сравнили

Флагманы без переплаты OnePlus 13 и Honor Magic 7 Pro сравнилиИ в целом они оказались равнозначны
Глобальная версия OnePlus 13 в комплекте не имеет почти ничего. Вы получаете только кабель. В китайской и индийской же версии зарядка и чехол идут в коробке. Honor Magic 7 Pro продаётся вместе с чехлом, зарядкой, кабелем.
Сделаны оба смартфона из металла и стекла. При этом более массивно ощущается Honor. У OnePlus есть фирменный переключатель режимов звука. Оба флагмана имеют защиту по стандарту IP69.
Диагональ у OnePlus - 6,82" AMOLED, у Honor - OLED 6,8". Разрешение у первого 3168х1440, у второго - 2800х1280. Плотность пикселей у первого 510 ppi, у второго - 453 ppi. LTPO есть в обоих случаях: от 1 до 120 Гц. Стекло у обоих смартфонов с закруглением по краям. Magic 7 Pro обладает преимуществом по яркости, а по ШИМу результаты у устройств схожие.
В обоих случаях стоит Snapdragon 8 Elite. При этом в глобальной версии OnePlus предлагает объём памяти 12/256 и 16/512 ГБ, Honor - 12/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ. С результатами в бенчмарках вы можете ознакомиться ниже.
Для OnePlus 13 поддержка будет составлять 4+2 года, а для Honor Magic 7 Pro - 7 лет.
Камеры на задней панели у OnePlus все на 50 МП: основная, телевик, ширик. У Honor же основная и ширик на 50 МП, а телевик - на 200 МП.
Снимки на сверхширокоугольную камеру получаются с искусственным освещением более натуральные у OnePlus. Угол же обзора больше у ультраширика Honor. В ночное время с детализацией, шумами и балансом белого ситуация лучше у OnePlus 13.
Фото на основную камеру более реалистичные выходят вновь на OnePlus.
С примерами снимков можете ознакомиться выше. В этом раунде победителем стал OnePlus 13.
Что касается видео, то OnePlus переключается между всеми объективами во время съёмки более плавно. При этом по итогу оба смартфона получили по 2 балла.
У Magic 7 Pro оказался отличный звук, возможность записи разговоров, полноценный Face ID. За эти функции он получил 2 балла вместо 1, как у OnePlus.
Ёмкость аккумулятора у OnePlus - 6000 мАч, у Honor - 5850 мАч (в глобальной версии). По автономности Honor оказался чуть лучше: он выдал 7 часов 10 минут работы экрана, а OnePlus 13 - 6 часов 40 минут. По скорости зарядки устройства равноценны: до 100% они доходят за 39-40 минут.
Выводы
Цена у Honor Magic 7 Pro на распродажах AliExpress частота опускается ниже 70 тысяч рублей. За OnePlus 13 на распродажах часто просят на 100 долларов меньше.
По итогам сравнения OnePlus набрал 15 баллов, а Honor - 16. Оба смартфона имеют сильные и слабые стороны, поэтому в целом Magic 7 Pro победителем стал лишь формально.