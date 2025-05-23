Флагманы без переплаты OnePlus 13 и Poco F7 Ultra подробно сравнили

OnePlus 13 оснащён экраном с небольшим скруглением. У Xiaomi Poco F7 Ultra дисплей полностью плоский. Диагональ у OnePlus немного больше: 6,8" против 6,7" у Poco. Также OnePlus немного ярче.

Процессор на обоих устройствах стоит один: это Snapdragon 8 Elite. Защита от воды в обоих случаях по стандарту IP68.

Ёмкость аккумулятора у OnePlus 13 - 6000 мАч, у Poco F7 Ultra - 5300 мАч. При этом в комплекте с первым идёт зарядка на 100 Вт (но не для всех рынков - это важно иметь в виду), со вторым - на 120 Вт. Скорость зарядки по проводу у смартфонов почти одинаковая: 34 минут и 37 минут. Беспроводная зарядка здесь на 50 Вт.