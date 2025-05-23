Флагманы без переплаты OnePlus 13 и Poco F7 Ultra подробно сравнили

Флагманы без переплаты OnePlus 13 и Poco F7 Ultra подробно сравнилиВыбирать между ними очень сложно
OnePlus 13 оснащён экраном с небольшим скруглением. У Xiaomi Poco F7 Ultra дисплей полностью плоский. Диагональ у OnePlus немного больше: 6,8" против 6,7" у Poco. Также OnePlus немного ярче.
Процессор на обоих устройствах стоит один: это Snapdragon 8 Elite. Защита от воды в обоих случаях по стандарту IP68.
Ёмкость аккумулятора у OnePlus 13 - 6000 мАч, у Poco F7 Ultra - 5300 мАч. При этом в комплекте с первым идёт зарядка на 100 Вт (но не для всех рынков - это важно иметь в виду), со вторым - на 120 Вт. Скорость зарядки по проводу у смартфонов почти одинаковая: 34 минут и 37 минут. Беспроводная зарядка здесь на 50 Вт.
F7 Ultra по камерам всё же не дотягивает до полноценного флагмана. Он не умеет записывать видео на ультраширик в 4К 30 или 60 к/с. При этом у OnePlus такая функция есть. Примеры фото - выше.
Вывод
В целом F7 Ultra - флагманский аппарат во всём, кроме съёмки в 4К на сверхширокоугольную камеру. При этом сделать выбор между ним и OnePlus 13 очень сложно, потому что оба смартфона действительно хорошие.