«Флагманы, но не совсем»: Realme GT7 сравнили с OnePlus 13R

«Флагманы, но не совсем»: Realme GT7 сравнили с OnePlus 13RПобедителя среди них нет
Realme GT7 полностью сделан из пластика, тогда как OnePlus 13R - из стекла (задняя панель) и металла (рамка). Защита от воды и пыли у GT7 по стандарту IP68 и IP69, у 13R - IP65.
OnePlus оснащён технологией LTPO, а Realme предлагает переменную частоту обновления экрана (60, 90 или 120 Гц). Пиковая яркость при этом выше у Realme GT7: 6000 нит против 4500 нит.
GT7 имеет процессор Dimensity 9400е, тогда как 13R - Snapdragon 8 Gen 3. Производительность в целом выше у первого. С результатами тестирования вы можете ознакомиться ниже. С точки зрения фактической производительности лучше 13R, однако меньше нагрев у GT7.
Ёмкость аккумулятора Realme GT7 составляет 7000 мАч, а мощность зарядки - 120 Вт. У OnePlus батарея на 6000 мАч, зарядка - на 80 Вт. Чуть лучше по автономности был Realme.
С точки зрения камер по характеристикам есть преимущество у Realme: он оснащён селфи-объективом на 32 МП, тогда как OnePlus - на 16 МП. Примеры фото - ниже.
На основную камеру видео на Realme можно записывать в режиме 4К 60 к/с, 120 к/с или 8К 30 к/с, на селфи-камеру - в 4К. При этом 13R предлагает лишь 4К 60 к/с на основной модуль и 1080р 30 к/с на фронтальный.
Вывод
С точки зрения автономности, теплоэффективности, защиты от воды и пыли, количества функций ИИ Realme GT7 лучше, чем OnePlus 13R. При этом у OnePlus лучшее качество сборки, лучшие материалы корпуса, выше производительность, более "чистая" оболочка, а также есть переключатель режимов звука.