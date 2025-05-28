«Флагманы, но не совсем»: Realme GT7 сравнили с OnePlus 13R

Realme GT7 полностью сделан из пластика, тогда как OnePlus 13R - из стекла (задняя панель) и металла (рамка). Защита от воды и пыли у GT7 по стандарту IP68 и IP69, у 13R - IP65.

OnePlus оснащён технологией LTPO, а Realme предлагает переменную частоту обновления экрана (60, 90 или 120 Гц). Пиковая яркость при этом выше у Realme GT7: 6000 нит против 4500 нит.

GT7 имеет процессор Dimensity 9400е, тогда как 13R - Snapdragon 8 Gen 3. Производительность в целом выше у первого. С результатами тестирования вы можете ознакомиться ниже. С точки зрения фактической производительности лучше 13R, однако меньше нагрев у GT7.