Фотографии на iPhone 17 Pro Max вслепую сравнили с 16 и 15 Pro Max: улучшения есть, но минимальны

Опубликовано 14 октября 2025, 10:301 мин.
Фотографии на iPhone 17 Pro Max вслепую сравнили с 16 и 15 Pro Max: улучшения есть, но минимальныПоэтому нет смысла переплачивать за новинку
В одном из выпусков на YouTube-канале Max Tech продемонстрировали, как снимают в разных условиях iPhone 17 Pro Max, 16 Pro Max и 15 Pro Max.
В слепом тесте Макс и Вадим выбирали лучшие фотографии, сделанные на Pro Max 15-го, 16-го и 17-го поколений. Они просматривали снимки 1x в портретном режиме, в 5x, 2x в режиме портрета, селфи-фото и многие другие.
Некоторые из них вы можете увидеть ниже.
Вывод
По итогам эксперимента iPhone 17 Pro Max, безусловно, выбился в лидеры. Он получил суммарно 16 баллов от Вадима и 15 баллов от Макса. За 16 Pro Max Вадим отдал 8 очков, а за 15 Pro Max - 6. У Макса это было 7 и 8 соответственно.
Камера для селфи у 17 Pro Max стала намного более качественной и гибкой. С другой стороны, в целом разница между поколениями оказалась довольно несущественной.