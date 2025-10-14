Фотографии на iPhone 17 Pro Max вслепую сравнили с 16 и 15 Pro Max: улучшения есть, но минимальны

В слепом тесте Макс и Вадим выбирали лучшие фотографии, сделанные на Pro Max 15-го, 16-го и 17-го поколений. Они просматривали снимки 1x в портретном режиме, в 5x, 2x в режиме портрета, селфи-фото и многие другие.

Некоторые из них вы можете увидеть ниже.