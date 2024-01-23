Galaxy A04E назвали одним из худших бюджетных смартфонов Samsung

Galaxy A04E назвали одним из худших бюджетных смартфонов SamsungЛучше вообще не покупайте его
Samsung Galaxy A04E сейчас стоит порядка 10 тысяч рублей. За эту сумму вы получаете 6,5-дюймовый экран с матрицей TFT PLS. Правда, отпечатки собираются на дисплее очень быстро и его придётся постоянно протирать.
В комплекте со смартфоном вы получите кабель USB-C и маломощную зарядку. До 100% заряжаться A04E будет больше 2 часов.
Фотографии и видео на Samsung A04E получаются даже при дневном освещении плохими. Возможно, у него даже худшее качество снимков и видео за последние 5 лет, отметил ведущий.
Процессор стоит на Galaxy A04E очень слабый. Поэтому приложения все открываться будут у вас довольно долго.
Ёмкость батареи у смартфона — 5000 мА*ч. Благодаря этому он работать точно будет целый рабочий день без подзарядки.
Вывод
Samsung Galaxy A04E имеет смысл покупать разве что для пожилых родственников или детей. Этот смартфон подойдёт лишь для звонков, так как в целом работает он очень медленно.