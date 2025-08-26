Galaxy A07: что предлагает самый дешёвый смартфон Samsung в 2025 году

Сейчас Galaxy A07 на 4/128 ГБ стоит примерно 120 долларов. Экран у него имеет диагональ 6,7", частоту обновления 90 Гц. Рамки у дисплея довольно большие, что вполне ожидаемо за эту цену. С результатами тестирования этого смартфона вы можете ознакомиться ниже. По производительности он довольно хорош для своего сегмента. На нём можно на средних настройках играть даже в PUBG.

Ещё один минус А07, помимо не очень качественного экрана, - это плохая комплектация. Вы получаете по сути только один смартфон и кабель для зарядки.