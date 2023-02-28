Galaxy S23 и S22 — два дорогих компактных Самсунга. Какой стоит покупать?

Ведущий YouTube-канала Quke.ru рассказал о двух дорогих смартфонах от Samsung: это S22 и S23. У этих устройств на самом деле сходств больше, чем различий. По больше части друг от друга они отличаются процессорами.

Смартфон S22 имеет две версии: с разными процессорами (Exynos 2200 либо Snapdragon 8 Gen 1). У S23 версия только одна: со Snapdragon 8 Gen 2. Внешне отличаются друг от друга устройства лишь оформлением блока камер (а по характеристикам камеры почти идентичны).

Дисплеи тоже установлены на S22 и S23 практически одинаковые. Единственное отличие - это технология изготовления стекла.

С точки зрения процессора однозначным лидером становится Galaxy S23. Snapdragon 8 Gen 2 гораздо холоднее, энергоэффективнее и мощнее, чем Snapdragon 8 Gen 1 или Exynos 2200. При повседневном пользовании смартфонами вы разницу, правда, вряд ли заметите. Однако она становится очевидной, когда начинаешь нагружать аппарат: устанавливать на него различные приложения, записывать, смотреть видео, снимать фото, играть во что-нибудь. Причём эта разница действительно колоссальная.

Аккумулятор у S22 имеет объём 3700 мАч, у S23 - 3900 МАч. Живёт в целом Galaxy S23 в среднем на 40-50% дольше предшественника. К концу дня при активном пользовании у S23 оставалось 30% заряда, а у S22 - 0%.

По скорости зарядки всё у обоих устройств одинаково. Максимальная мощность зарядки, которую они поддерживают, - это 25 Вт. Полностью заряжаются они за 1 час 15 минут, а за 30 минут аппарат заряжается где-то на 50%. У обоих смартфонов есть также поддержка беспроводной зарядки в 15 Вт. Однако в комплекте зарядки нет ни в том, ни в другом случае.