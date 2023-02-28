Galaxy S23 и S22 — два дорогих компактных Самсунга. Какой стоит покупать?Вот чем отличаются друг от друга эти смартфоны
Эксперт YouTube-канала Quke.ru сравнил по характеристикам флагманы Samsung Galaxy S22 и S23. Есть ли смысл переходить с одного на другой?
Фото: Quke.ru
Ведущий YouTube-канала Quke.ru рассказал о двух дорогих смартфонах от Samsung: это S22 и S23. У этих устройств на самом деле сходств больше, чем различий. По больше части друг от друга они отличаются процессорами.
Смартфон S22 имеет две версии: с разными процессорами (Exynos 2200 либо Snapdragon 8 Gen 1). У S23 версия только одна: со Snapdragon 8 Gen 2. Внешне отличаются друг от друга устройства лишь оформлением блока камер (а по характеристикам камеры почти идентичны).
Дисплеи тоже установлены на S22 и S23 практически одинаковые. Единственное отличие - это технология изготовления стекла.
С точки зрения процессора однозначным лидером становится Galaxy S23. Snapdragon 8 Gen 2 гораздо холоднее, энергоэффективнее и мощнее, чем Snapdragon 8 Gen 1 или Exynos 2200. При повседневном пользовании смартфонами вы разницу, правда, вряд ли заметите. Однако она становится очевидной, когда начинаешь нагружать аппарат: устанавливать на него различные приложения, записывать, смотреть видео, снимать фото, играть во что-нибудь. Причём эта разница действительно колоссальная.
Аккумулятор у S22 имеет объём 3700 мАч, у S23 - 3900 МАч. Живёт в целом Galaxy S23 в среднем на 40-50% дольше предшественника. К концу дня при активном пользовании у S23 оставалось 30% заряда, а у S22 - 0%.
По скорости зарядки всё у обоих устройств одинаково. Максимальная мощность зарядки, которую они поддерживают, - это 25 Вт. Полностью заряжаются они за 1 час 15 минут, а за 30 минут аппарат заряжается где-то на 50%. У обоих смартфонов есть также поддержка беспроводной зарядки в 15 Вт. Однако в комплекте зарядки нет ни в том, ни в другом случае.
Селфи-камера имеет 10 МП у S22 и 12 МП у S23. Заметно лучше снимки стали у новой модели: они светлее, на них видно больше деталей. Видеосъёмка с фронтальной камеры тоже более плавно работает у Galaxy S23.
Основные камеры у устройств - абсолютно идентичны по характеристикам. Это 50 МП основной модуль, 12 МП - ультраширик, 10 МП - телефотообъектив. И с точки зрения фото и видео с основного объектива S23 тоже превосходит S22, особенно это заметно по отсутствию шумов в новой версии. С примерами фотографий вы можете ознакомиться выше.
Вывод
Samsuing Galaxy S22 - это до сих пор очень актуальный смартфон. Он отличается высокой производительностью, работает очень шустро, имеет хорошую камеру, дисплей, сборку, влагозащиту, беспроводную зарядку. Всё это действительно находится на высоком уровне. Но вот по автономности он сильно проигрывает S23. Если у вас достаточно денег и вы хотите купить компактный флагман от Samsung, то Galaxy S23 будет выглядеть интереснее.