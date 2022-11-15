Где предел? Смартфоны Xiaomi, OnePlus, Vivo и Oppo зарядили при 67 Вт, 80 Вт, 120 Вт и 150 Вт

В выпуске на YouTube-канале 91mobiles узнали, сколько времени нужно смартфону, чтобы зарядиться до 100 % при помощи зарядки мощностью 150 Вт, 120 Вт, 80 Вт или 67 Вт. Для этого эксперты взяли OnePlus 10T (150 Вт, 4800 мАч), iQOO 9T (120 Вт, 4700 мАч), Oppo Reno8 Pro (80 Вт, 4500 мАч), Redmi K50i (67 Вт, 5080 мАч).

Первым до 100 % зарядился, как и ожидалось, OnePlus 10T. Ему потребовалось для этого всего 18 минут 18 секунд.

На втором месте оказался iQOO 9T с 19 минутами 14 секундами.