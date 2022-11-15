Где предел? Смартфоны Xiaomi, OnePlus, Vivo и Oppo зарядили при 67 Вт, 80 Вт, 120 Вт и 150 Вт

Где предел? Смартфоны Xiaomi, OnePlus, Vivo и Oppo зарядили при 67 Вт, 80 Вт, 120 Вт и 150 ВтНасколько быстро можно сегодня зарядить смартфон?
Специалисты YouTube-канала 91mobiles протестировали скорость зарядки у OnePlus 10T, iQOO 9T, Oppo Reno8 Pro, Redmi K50i. Быстрее остальных зарядился OnePlus, но и мощность зарядного устройства у него была больше: 150 Вт против 120 Вт, 80 Вт и 67 Вт.
В выпуске на YouTube-канале 91mobiles узнали, сколько времени нужно смартфону, чтобы зарядиться до 100 % при помощи зарядки мощностью 150 Вт, 120 Вт, 80 Вт или 67 Вт. Для этого эксперты взяли OnePlus 10T (150 Вт, 4800 мАч), iQOO 9T (120 Вт, 4700 мАч), Oppo Reno8 Pro (80 Вт, 4500 мАч), Redmi K50i (67 Вт, 5080 мАч).
Первым до 100 % зарядился, как и ожидалось, OnePlus 10T. Ему потребовалось для этого всего 18 минут 18 секунд.
На втором месте оказался iQOO 9T с 19 минутами 14 секундами.
Третью строчку занял смартфон Oppo Reno8 Pro. Ему нужно было 30 минут 4 секунды.
Наконец, на последнем месте оказался Xiaomi Redmi K50i. Он заряжался в течение 56 минут 28 секунд.