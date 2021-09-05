Германия принудит производителей смартфонов выпускать обновления семь лет

Это более долгий срок, чем предлагал Евросоюз. По старой инициативе, смартфоны должны были поддерживаться по пять лет. Производители недовольны ни пятилетним, ни семилетним сроком. Они предлагают ограничить срок поддержки тремя годами.

Пока пятилетнюю поддержку обеспечивает только Apple. Однако с 2023 года Евросоюз может ввести новые обязательства для производителей.

Расширение поддержки может помочь окружающей среде — люди смогут дольше пользоваться смартфонами, и электронных отходов станет меньше. Кроме того, долгосрочные и регулярные обновления безопасности уменьшат риски взломов и атак на телефоны.