Главный конкурент Samsung S24 Ultra и iPhone 15 Pro Max: в РФ протестировали Oppo Find X7 Ultra

Главный конкурент Samsung S24 Ultra и iPhone 15 Pro Max: в РФ протестировали Oppo Find X7 UltraИ вот чего стоит ожидать от новинки
Oppo Find X7 Ultra — первый в мире смартфон с двумя телефотообъективами. Один делает увеличивает объект в три раза, а второй — в шесть. Модулей при этом всего четыре, и все по 50 МП.
Смартфон набирает более 2 миллионов баллов в AnTuTu. Соответственно, он очень мощный и справляется без проблем с любыми задачами. Работает он на новейшем процессоре Snapdragon 8 Gen 3.
Одна из фишек Oppo Find X7 Ultra — возможность убирать ненужные объекты на фотографиях. Делается это причём довольно качественно.
В комплекте с аппаратом идёт чехол, зарядка на 100 Вт, кабель. До 100% телефон заряжается примерно за 30 минут. Ёмкость аккумулятора при этом у него — 5000 мА*ч.
Экран у Oppo Find X7 Ultra очень большой: его диагональ составляет 6,82 дюйма. Матрица может при этом менять частоту обновления с 1 до 120 Гц.
Несмотря на то что новинка продаётся только в Китае, у неё есть русский язык, а также без проблем активируются Google-сервисы. Что касается гарантии, то вы можете при покупке без проблем всё отремонтировать в России. То есть гарантия «глобальная».
Oppo Find X7 Ultra однозначно без проблем потянет Genshin Impact на максимальных настройках графики. При этом в целом производительности устройства хватит, вероятно, лет на пять вперёд.
При съёмке в 4К 60 к/с вы не сможете переключаться между модулями камеры. И это минус. Ещё один недостаток - это то, что для приближения объекта используется неудобный ползунок.
Вывод
Oppo Find X7 Ultra - это действительно полноценный флагман с поддержкой беспроводной зарядки, влагозащитой, очень крутыми камерами. У него есть официальная поддержка в России, поэтому пользоваться вы сможете им долго и без особых проблем. Минусы устройства при этом касаются камеры: неудобное управление, отсутствие возможности переключения между модулями в 4К 60 к/с.