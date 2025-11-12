Глобальный Vivo X300 Pro сравнили по камерам с X200 Ultra, iPhone 17 Pro Max и Samsung S25 Ultra

Первым делом эксперт сравнил смартфоны по производительности. С результатами тестирования X300 Pro, X200 Pro и X200 Ultra в бенчмарках вы можете ознакомиться ниже на скриншотах.

Гораздо интереснее ситуация с камерами. Новинка Vivo X300 Pro имеет основной модуль на 50 МП, телевик на 200 МП с 3,5-кратным увеличением, ширик на 50 МП, селфи-модуль на 50 МП. В камере также есть несколько новых функций. Это базовый свет, зум 3,5х в разрешении 200 МП. В Pro-режиме видео теперь снимаются с битрейтом до 150 Мбит в секунду, появилась возможность "раскрашивать" видео прямо на смартфоне.

С примерами фотографий вы можете ознакомиться ниже.