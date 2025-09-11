Google Pixel 10 Pro сравнили по камерам со складным Samsung Fold7

У Pixel 10 Pro на задней панели стоит основной сенсор на 50 МП, сверхширик на 48 МП, телевик на 48 МП с 5-кратным зумом, а фронтальная камера имеет 42 МП. Что касается Galaxy Z Fold 7, то у него основной датчик на 200 МП, сверхширик на 12 МП и телевик на 19 МП с зумом 3х, а также селфи-модуль на 10 МП.

В целом в дневное время различия между смартфонами практически незаметны. Однако Pixel всё равно предлагает гораздо большее увеличение при съёмке, чем Samsung.

Преимущество Galaxy Z Fold 7 в том, что можно без проблем снимать самого себя даже на сверхширик или основную камеру, просто разложив смартфон.